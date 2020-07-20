حرائق ايران بوجه بكين ..  

احمد خالد الكعبي ||

هل نحن امام تحول جيوستراتيجي في المنطقة سيؤدي حتما ( ان مرت ووقعت بشكل نهائي الاتفاقية الإيرانية الصينية ) الى تراجع وضعف الهيمنة الامريكية في المنطقة ؟

في العمق هل يخاطر النظام الإسلامي في ايران بوجوده بتوقيعه الاتفاقية الشاملة مع الصين ؟

نعم .. الإجابة نعم .

تذكرت وانا اطلع على خبر قرب اتفاق الجمهورية الإسلامية والصين على عقد شراكة تمتد ل25 سنة ، على تصريح اطلعت عليه كاملا ضمن تقرير مترجم عن نشاط الاستخبارات الإيرانية في العالم وذلك قبل اكثر من 10 سنوات قال فيه السيد الخامنئي لوزير الاطلاعات : لماذا لا تفكرون في الصين .. لماذا لا يوجد عمل لكم في الصين .. لابد من العمل هناك .

هل هي مصادفة ان يكون وزير الاستخبارات في ايران هو الممهد للاتفاق مع الصين بينما نظيره في العراق توكل اليه مهمة تعطيلها ؟!

امريكا أطاحت بعبد المهدي ليس لمعاقبته بل لكونه لعب بالنار بتوقيعه الاتفاقية مع الصين والتي كانت ستبني العراق وتقوي النظام وتحقق السيادة ، في الجمهورية الإسلامية بمن تطيح لتمنع التوقيع ؟!

لا تستطيع الإطاحة بأحد ، ولذلك لجأت لاشعال الحرائق في المؤسسات الإيرانية الحساسة .. يعني انها استعاضت في ايران بالنيران بدل المظاهرات في العراق .