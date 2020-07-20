المقالات

حق الكلمة ومسؤولية الفكر


عبد الكاظم حسن الجابري||

 

تشكل الكلمة الجذر الاساس للإنشاء, فهي اللفظ الدال على المعنى, وبتركيبها مع كلمات اخرى تعطينا انشاءً مفهوما لإيصال فكرة ما أو التواصل مع الاخرين لطرح قضية معينة. والكلمة بحد ذاتها يجب أن تكون كلمة حق, وأن ترسم الصلاح للفرد والمجتمع, وأن لا تخرج من القائل كلمة فيها فساد أو إفساد للأفكار والسلوك, والكلمة التي تخرج من فم المتحدث ستكون أمانة ومسؤولية كبرى, فبعض الكلمات قاتلة, وبعضها هادمة, وبعضها كلمات بناء واصلاح. ينقل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام, وهو سيد البلغاء والمتكلمين بما معناه أنه قال "الكلام ما كان في فيك كنت أميره فإن خرج كنت أسيره" وهذه دلالة واضحة ان الكلام مسؤولية, وأن قائله ملزم بتبعاته, ولا يتنصلن أحد عن ما أتى به من كلام, كما أن الكلام الطيب هو أدب رفيع, ونموذج من الاخلاق, وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال "الكلمة الطيبة صدقة". تتضاعف مسؤولية المفكرين أكثر, فالكلمة التي تنطلق منهم ستكون رأي عام في المجتمع, وعلى ضوئها تبنى الافعال, وعلى معناها يجري كثير من الأفراد, وبعض كلمات المفكرين غدت مدارا للبحوث والدراسات لأهميتها ولإغنائها للواقع بأفكار خصبة. المفكر الحقيقي عليه أن يتجرد من الميول والاتجاهات, وأن يطرح رؤياه على أساس علمي واقعي بعيدا عن الايدلوجية وبعيدا عن التعصب, وأن يكون كلامه هدفا للاصطلاح, عاملا لبناء المجتمع, فالناس البسطاء ينظرون الى المفكرين والعلماء على أنهم قادة, وان كلامهم دستور واجب التطبيق. الكلمة يجب أن تُعطى حقها, ومسؤوليتها كبيرة, ولا يصح لكل من هب ودب أن يتلاعب بالألفاظ لتحقيق مآرب معينة, وأن المسؤولية الشرعية والواجب الاخلاقي يوجبان أن يكون القول قولا حسنا, وقد ورد في الاثر إن "من يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو يصمت".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ياليتني أمتلك ارواحاعديدية..الإمام الخميني (قدس سره)
القضية الحسينية..إذا عرفنا الغاية سنعرف الوسيلة..!
حق الكلمة ومسؤولية الفكر
قامت.. ثورتنا
الشباب الشيعي .... الى أين
ايهما الولاء..الدين ام الوطن .؟
نظرية الأواني المستطرقة وتطبيقها في حصار المقاومة
الطارمية الى اين؟
احذروا الغفلة عن العدو  
لا للفصل في زيارة الأربعين ..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك