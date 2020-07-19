عندما ينفذ الصبر!  

مازن الشيخ ||

قد لا يتصور شكلها من بدأ يغريه ويستدرجهُ الإعلام المغرض والموجه اعني "ساعة نفاذ الصبر" خاصة وكل الباقي من الصبر هو "چعبية" قد لا تدفعنا لمزيد إنتظار ونحن نرى تحكم "الأمريكان" من جديد بالملف الأمني ومن ذات المفاصل الرخوة والحواضن القذرة للمخربين وداعاش "الطارمية مثال" فهل يعي سكان تلك المناطق التي نعرفها جيداً ونعرف مداخلها بل لدينا إحصائية بسكانها وكيف يتحركون ومن يستقبلون ومن على دوام يأخذون التعليمات عبر الواتس والمكالمة ولدينا بالصوت والصورة من يوجهون الحدث ويستغلون الجهلة من أبناء السنة؟!

هل يعرفون ان الشحة في الصبر ستخلف شحة في الضماد ولعلها تخلف شحة في توابيت المعتدين ممن نتفادى لأخر لحظة فقد الصبر معهم!؟ فما نطالب به ولازلنا طلاب ثأر له لا نريده هنا وعلى مناطق نعرف أنها مجبرة على احتضان مجرمي الدواعاش وعلى العاقل ان يفهم أن بدء العد لتصفير خزائن الصبر قد بدأ ولات حين مناص! فكل ما يجري هو خارطة عمل تأخذنا إلى تبني خيار الانتقام ممن قتل رموزنا ونحن طلاب ثأر ولم نتازل او نتنازل!!!

فيا قوم لا يغركم إعلام الفيس ففيه تضليل قد لا يبقي صفحة ترفع لمن يتجاوز العزاء وقد اعذر من أنذر!!!