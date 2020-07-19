المقالات

عندما ينفذ الصبر!  

70 2020-07-19

مازن الشيخ ||

 

قد لا يتصور شكلها من بدأ يغريه ويستدرجهُ الإعلام المغرض والموجه اعني "ساعة نفاذ الصبر" خاصة وكل الباقي من الصبر هو "چعبية" قد لا تدفعنا لمزيد إنتظار ونحن نرى تحكم "الأمريكان" من جديد بالملف الأمني ومن ذات المفاصل الرخوة والحواضن القذرة للمخربين وداعاش "الطارمية مثال" فهل يعي سكان تلك المناطق التي نعرفها جيداً ونعرف مداخلها بل لدينا إحصائية بسكانها وكيف يتحركون ومن يستقبلون ومن على دوام يأخذون التعليمات عبر الواتس والمكالمة ولدينا بالصوت والصورة من يوجهون الحدث ويستغلون الجهلة من أبناء السنة؟!

هل يعرفون ان الشحة في الصبر ستخلف شحة في الضماد ولعلها تخلف شحة في توابيت المعتدين ممن نتفادى لأخر لحظة فقد الصبر معهم!؟ فما نطالب به ولازلنا طلاب ثأر له لا نريده هنا وعلى مناطق نعرف أنها مجبرة على احتضان مجرمي الدواعاش وعلى العاقل ان يفهم أن بدء العد لتصفير خزائن الصبر قد بدأ ولات حين مناص! فكل ما يجري هو خارطة عمل تأخذنا إلى تبني خيار الانتقام ممن قتل رموزنا ونحن طلاب ثأر ولم نتازل او نتنازل!!!

فيا قوم لا يغركم إعلام الفيس ففيه تضليل قد لا يبقي صفحة ترفع لمن يتجاوز العزاء وقد اعذر من أنذر!!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث عن أراكَيل تحت نصب الحرية..!
إصبع على الجرح/ إيرانيين..ولكنهم ..  
ما على الكاظمي فعله  
عندما ينفذ الصبر!  
نصيحة محب لأبناء عمومتي في الطارمية
قوافل الخميني ..
ألو سيدنه..!
قُطاع طريق الأنبياء!
متى تكون مشاريعنا رابحة ؟!
تصويب لغوي لتغريدة رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 17-7-2020 مُعزِّيًا.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك