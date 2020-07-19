المقالات

متى تكون مشاريعنا رابحة ؟!


  سامي التميمي||

هناك تجارب جمبلة قامت بها بعض الدول مثلا في سنغافورة وأندوسيا وماليزيا  والصين وكوريا الجنوبية وتركيا والجيك وغيرها الكثير .  بتحويل المشاريع من مشاريع خاسرة أو قليلة الأرباح الى مشاريع مهمة وحيوية وتحقق أرباح جيدة . وذلك بتغيير من كوادرها وخططها وبرامجها والأعتماد على الشهادة والتخصص والخبرة والعلمية في الأدارة .  ولو  أخذنا على سبيل المثال ( النفل ) فمعظم دول العالم المتقدم تعتمد على شبكة قطارات داخلية وخارجبة متطورة وحديثة لتقليل الزخم والأختناقات في المدن وأيضا للحفاظ على البيئة وأيضا تكون هذه الوسائل مهمة في التواصل والعلاقات الأجتماعبة بين الناس وتكون نافذة مهمة للقراءة والأسترخاء والأطلاع على جمالية وخفايا المدن .    وأيضا هناك محطات في كل المدن تكون رافداً مهما للتسوق والصالات الرياضية والمكتبات والمطاعم والمقاهي والحدائق وملاعب الأطفال .  وهذا الشبكة  مرتبطة بمحطات مهمة وكبيرة للباصات  والتاكسي والفنادق ومكاتب الشركات وتكون متطورة وحديثة  هناك مطار  أسمه ( Rygge) يقع في مدينة Moss  في النرويج يبعد عن العاصمة ساعة . طبعا هم لايمتلكون طائرة واحدة فقط يعتمدون على النقل الأجنبي والمحلي . من  محافظات النرويج والى أوروبا وبالعكس . وعندما  تبين لهم قبل 4 سنوات بأن الجدوى الأقتصادية غير مقنعة ومربحة بشكل جيد . قرروا أيقاف العمل وأغلاقه  وتسريح العاملين .   بينما  مطار بغداد يخسر سنويا 2 مليار دولار حسب الأخبار .     وبعض المطارات في المحافظات لانعرف ماهي خساراتها  ماذا ينتظر رئيس الوزراء ووزير النقل . هل تبقى الخسائر مستمرة أم يدار المطار من قبل شركات عالمية وبنواقل أجنبية وعربية وعراقية مع فرض شروط وتعاقدات  جديدة وجيدة للعراق .  أو يدار من قبل خبراء في مجال الأدارة والأقتصاد والتسويق والطيران . من كادر  خبراء عراقي  . وليس من صبية الأحزاب وعوائلهم وأصدقائهم .   لايمكن أن تكون لدينا مشاريع مهمة وحيوبة وهي تعاني من الترهل والفساد والسرقة . وإلا سيكون العراق خراباً ويعاني من المديونية الكبيرة وبالتالي عدم قناعة البنك الدولي وبعض الشركات والدول من التعامل مع العراق بأي شكل من الأشكال .  الأدارة الصحيحة تكمن في الأختيار الصح للكوادر العلمية والتخصصية .

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوافل الخميني ..
ألو سيدنه..!
قُطاع طريق الأنبياء!
متى تكون مشاريعنا رابحة ؟!
تصويب لغوي لتغريدة رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 17-7-2020 مُعزِّيًا.
ملخص الفكر السياسي الشيعي العراقي لعام 2020  
14 تموز وجدلية الأفضلية بين قاسم والملكية
حصر الطارمية بيد الدولة 
البصرة رمز معاناتنا...
أهلي في الطارمية لا تفتحوا دكان للساسة!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك