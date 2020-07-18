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محور المقاومة بخير..  


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»

صدق الله العلي العظيم

 

▪ لا شك ولا ريب إن إستهداف محور المقاومة أمر طبيعي من قبل قوى الشر التي تتربص بمنطقتنا وأمتنا الشر منذ عقود من الزمن، أمر طبيعي أن تستهدف المقاومة التي لا تؤمن بالكيان الصهيوني ودويلته المزعومة "إسرائيل"، أمر طبيعي أن تستهدف المقاومة التي تؤمن وتعمل على حرية الشعوب بتقرير مصيرها بعيداً عن توجيهات خارجية تضع مصلحتها أولاً قبل أي مصلحة أخرى، أمر طبيعي أن تستهدف المقاومة وهي لا تقبل بهيمنة امريكا والصهيونية على خدمات العراقيين "الكهرباء" وغيرها، أمر طبيعي أن تستهدف المقاومة وهي التي أوقفت مشروع إسقاط سورية وألجمت مشروع داعش وأبطلت كيد السحرة "امريكان وصهاينة"، أمر طبيعي أن تستهدف المقاومة وقد تمكنت من قلوب الأحرار طواعية وباتت تحظى بمقبولية واسعة في كل مكان تحل به تصنع الإنتصارات، هذه هي المقاومة وهذا هو وجودها وحضورها وأثرها، المقاومون فتية أمنوا بربهم فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وإقداماً وشجاعة ورغبة بالتضحية، وهم بعد ذلك لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تعنيهم حملات التشويه التي تشنها ضدهم قوى البغي ولا تخيفهم صور رعب مفبركة كاذبة بعيدة عن الواقع..

المقاومون حسينيون يستأنسون بالمنية إستأناس الرضيع بمحالب أمه يتسابقون إلى عروشهم في جنان الخلد، المقاومون عابس وزهير وحبيب وجون وبرير، فهل يخاف مثل هؤلاء الموت؟!

فهل يخاف مثل هؤلاء من صفحة جبانة على مواقع التواصل الاجتماعي؟!

المقاومون سينتصرون هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده، وإن كانوا فئة قليلة، وإن كانوا لوحدهم أمام كل هذا الكفر والبغي من حولهم، سينتصرون بإيمانهم وتوكلهم على الله، سينتصرون ببركة دماء الشهداء الزكية، سليماني والمهندس والمحمداوي وتقوي وابو كوثر الشاوي وابو مجاهد المالكي وغيرهم من شهداء الإسلام شهداء العزة والكرامة.

المقاومة بخير..

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