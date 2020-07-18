المقالات

حتى نعرف قيمة القائد ..  


مازن البعيجي ||

 

القائد الروحي والذي تنتجهُ التقوى والورع والخوف من الله تبارك وتعالى والحب لله ولرسوله والعترة المطهرة عليهم السلام ، عن هذا القائد اتكلم! لا عن قائد صورة سمجة قذرة في محتواها وأنتجها الرياء والعجب وحب الدنيا والميل للشهوات وحب السلطة والشهرة!!!

القائد ذي الصنف الأول هو مدار مقالي وأمثلة هذا القائد قليلة نوعية مؤثرة وهي كخلايا الدم كل عضو يحتاجها ويحتاج ما تنقلهُ الخلايا من مواد تنعش الحياة وتمنح الأوكسجين ليشتد كل عضو ويقوى على تأدية وظائفه ..

وهنا الأزمة في عالمنا المتكالب علينا فيه أشباه الرجال وأشباه القادة ومن لا يستحق ذلك الوصف العظيم وهو القائد ، ولنا في تاريخ طويل أمثلة كبيرة في سلسلة القادة التقوائين كانوا محطات مسؤولة تعرف ماذا تريد؟ وأي شيء يحتم عليها التكليف؟ وأن ما تملكهُ هو أدوات لها تعينها على أداء مهمتها الشريفة والتكليف الإلهي .

ومن هنا فقد الساحة لهذا القائد مصيبة ، بل المصيبة أعظم إذا لم يخلفه قائد يسد الشاغر او يعوضهُ ولو بنسبهُ! والمصيبة تكون أكثر فداحة عندما يتصدى من لا يقفه شيء من القيادة وتفرضه ظروف النطيحة والمتردية والموقوذة!!!

ولك أن تعرف خصوصاً في العراق عندما فقدنا القادة الربانيين أبناء مدرسة الورع والخشية من الله تبارك وتعالى ماذا حل؟ ويحل؟ ومن اندفع بجهله ليكون في مكان الأولياء بل ومن كشر عن سوء نيته ليمنع من به تسد الثغرة!!!

أنها محنة حقيقة ورزية في العراق تستحق عقد العزاء ومثل هذا الكم المحترق قلبه وروحه على ما يجري غير قادر على إيقاف أبناء السفلة والعواهر ممن يطلبون المعالي فأن ادركوها اختصوا بذل أشرف الناس وضيعوا القضية!!!

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكاظمي أمام إختبار حقيقي .. المنافذ عراقية  
انقلاب 17 تموز ومزاج الفيس البعثي!!  
المفهوم الواقعي للوطن  
حتى نعرف قيمة القائد ..  
الكتابة بقلم من حديد ..  
راحلون وأن علت رتبتنا..  
في ذكراه المشؤومة ..  
خيبة أمل .. ومأساة وطن ..  
عقدة الازدواجية..بين الحاضر والماضي القريب
تعلمني الوطنية وتسرق مني الوطن . 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك