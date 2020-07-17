نعم انا طائفي!!

د.حسين القاصد ||



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لأني لا أملك صفحة فيسبوك حاليا.. تصلني عبر الواتساب صور منشورات فيسبوكية تتهمني بالطائفية..لذلك أقول : نعم انا الطائفي الذي رشحت الشاعر طالب عبد العزيز للتحكيم في جائزة الإبداع وهو المعروف بطائفيته الواضحة بل بمناطقيته حيث يعامل اغلب سكان البصرة بأنهم (لفوو) وهو الحسن البصري الوحيد. نعم انا الطائفي الذي ركضت بسلمان داود محمد لإنقاذه ولم انتظر منه شكرا لأني اعمل بوفائي لأصدقائي وانسانيتي. أنا طائفي جدا حين استلمت منصب مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة وسأخبركم كيف... مدير مكتبي سني.. كل موظفي مكتب المدير من أهل سنة.. المشاور القانوني لي سيدة من أهل السنة.. ولأنني طائفي حاربني اثنان أحدهما ( كبير الوسادة) واجنبكم قراءة اسمه.. والثانية امرأة قدمها على حافة القبر.. وهما من الشيعة لكنهما عرقلا عملي.. أنا طائفي لأن سائق البريد في دائرتي اسمه سفيان.. انا طائفي لأن الذي اعفاني من منصبي شيعي.. هل شاهدتم طائفية بهذا الحجم؟ طائفي يودعه موظفوه بالدموع بعد تسليم مكتبه.. طائفي مدير عام من دون حماية أو أي شخص مرافق له لا في العمل ولا خارجه.. طائفي مدير عام يستقبل الموظفين في الباب ليقول لهم صباح الخير.. يصل قبلهم ويخرج بعدهم.. طائفي لأن السائقين اللذين حياتي بيدهما سنيان وكل منهما يناديني بابا.. ويدخلان صباحا إلى مطبخ بيتي لنفطر سوية!! طائفي لأن مسؤولة صفحة أصدقاء حسين القاصد وصفحة الشاعر والناقد العراقي حسين القاصد وقناتي في اليوتيوب امرأة سنية من البصرة. يالها من طائفية مقيتة.. لا اتمناها لكم يامن وصمتوني بالطائفية لأني اعمل بانسانيتي وعراقيتي لا بنفسيتكم المريضة. لم أفهم ماهو النهج الطائفي الذي اتهمتني به لجنة الثقافة البرلمانية في بيانها الطائفي جدا وهي تشكر الوزير على اعفائي!! أها.. تذكرت اني شيعي وكنت مناصرا للحشد وجلبت الفنانين العرب وزاروا مجزرة سبايكر وجلبت شيخ الأزهر معهم وزاروا الإمامين العسكريين..! بهذه حقكم لأن الفنانين العرب أكثر طائفية مني وذيول لإيران بل زاروا الإمامين!! رحم الله القذافي الذي مات ولم يتعرف على شعبه.. وكان آخر سؤال منه هو : من أنتم؟ انا حسين القاصد اسمي أكبر من لقبي العلمي وكرسي المنصب الذي هو كرس حلاق لا أكثر.؛ فمن أنتم؟ نسيت ان اقول لكم : انا طائفي جدا لأني كنت وفيا لصديقي عبد الأمير الحمداني ولم أقبل الترشيح بديلا عنه وهو الذي كان يحمل ( السيفي) الخاص بي بيده.. ويقول إذا كنت أنا العقبة الوحيدة فهذا القاصد بديلا عني. هل رأيتم كم أنا طائفي!!