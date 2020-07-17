فانتازيا نقاشية|  

جهاد النقاش ||
١- الوحيد اللي محلل خبزته بالحكومة/ مصور الكاظمي.
٢- الحرة بعد خبر بول البعير تنشر ضد الاتفاقية الصينية/ لحرصها على سيادة إيران!
٣- لأول مرة ضرب متظاهري ضحايا النظام البائد/ لم يتهم به الطرف الثالث!
٤- ندعو لأبي عزرائيل بالشفاء العاجل/ وللدكتور اللامي أن يرتدي الكمامة.
٥- يستنكرون انقلاب عبد الكريم/ ويشجعون انقلاب عبد الوهاب!
٦- جيل يطالب بالحرية/ وهو يتحسر على زمن المقبور!
٧- سفير الجمهورية العراقية في بريطانيا يرى أن يوم إعلان الجمهورية العراقية يوم شؤم/ قصده على بريطانيا لو العراق!
٨- أعلن أنه سيسيطر على المنافذ العراقية فقط/ وجريشان منفذ أمريكي ممشمول.
٩- بعد أسبوع على اغتيال القادة/ كان رئيس الجمهورية يصافح ترامب بحرارة!
١٠- مقتل والي بغداد ونائبه من الحضن العربي/ احزر شنو جنسيته؟!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha