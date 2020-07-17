المقالات

فانتازيا نقاشية|  

35 2020-07-17

جهاد النقاش ||

 

١- الوحيد اللي محلل خبزته بالحكومة/ مصور الكاظمي.

٢- الحرة بعد خبر بول البعير تنشر ضد الاتفاقية الصينية/ لحرصها على سيادة إيران!

٣- لأول مرة ضرب متظاهري ضحايا النظام البائد/ لم يتهم به الطرف الثالث!

٤- ندعو لأبي عزرائيل بالشفاء العاجل/ وللدكتور اللامي أن يرتدي الكمامة.

٥- يستنكرون انقلاب عبد الكريم/ ويشجعون انقلاب عبد الوهاب!

٦- جيل يطالب بالحرية/ وهو يتحسر على زمن المقبور!

٧- سفير الجمهورية العراقية في بريطانيا يرى أن يوم إعلان الجمهورية العراقية يوم شؤم/ قصده على بريطانيا لو العراق!

٨- أعلن أنه سيسيطر على المنافذ العراقية فقط/ وجريشان منفذ أمريكي ممشمول.

٩- بعد أسبوع على اغتيال القادة/ كان رئيس الجمهورية يصافح ترامب بحرارة!

١٠- مقتل والي بغداد ونائبه من الحضن العربي/ احزر شنو جنسيته؟!

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