المقالات

انقلاب17 تموز المشؤوم  


السيد محمد الطالقاني ||

 

ان حزب البعث ومؤسسه النصراني المشكك ميشيل عفلق الذي كان يرى ان الاسلام ثورة عربيه وليست دينا, وكان الالحاد واضحا في افكاره.

كان عفلق مقتنع تماما ان محمدا ليس نبيا ولارسولا, بل كان زعيما عربيا كبيرا حقق ثورة عربيه لينهض بها العرب .

ان مجيء حزب البعث الى العراق كان  بداية تاسيس الدكتاتورية والظلم, حيث تسلط هذا الحزب  تسلطا دكتاتوريا لم يشهد له التاريخ مطلقا طوال خمس وثلاثون عاما على رقاب العراقيين , شهد العراق فيه  حروبا وممارسات كلفت العراق الكثير من أبنائه وأمواله وعلاقاته بدول العالم .

فكان صدام اللقيط نعم الابن البار للملحد عفلق , حيث انه كان لايرى له اب حقيقي معروف بعد ان اثيرت الاتهامات حول ابوه النسبي فاعتبر عفلق ابا له, بقوله : عفلق أبونا.

لقد قاد حزب البعث  انقلاب17 تموز عام 1968 المشؤوم, وهو يوم أسود مر على العراق والعراقيين, حيث ادخل العراق في  بوابة تاريخ دموي لا تزال آثاره قائمة الى اليوم, عندما تسلط مجموعة من اشباه الرجال تسلطا دكتاتوريا لم يشهد له التاريخ مطلقا طوال خمس وثلاثون عاما شهد العراق فيه حروبا وممارسات كلفت العراق الكثير من أبنائه وأمواله وعلاقاته بدول العالم .

واليوم يحاول ايتام اولئك اللقطاء من ارجاع العراق الى المربع الاول وعودة الدكتاتورية الى الحكم في العراق , ومحاولتهم بث روح الياس لدى المواطن العراقي وزجه في مواقف لايحمد عقباها تحت غطاء شرعي كتظاهرات واعتصامات و بث التفرقة فيما بين ابناء الشعب

ان كل المخططات التي يقودها الاستكبار العالمي وينفذها دواعش السياسة ولقطاء حزب البعث   لافشال التجربة العراقية لن تفلح ابدا .

فالشعب الذي طرد الدواعش وهزم الاستكبار العالمي بفتوى من قائد لايملك السلاح ولامقومات الحرب,  بل يملك النطق في الموقف , هذا الشعب قادر  على سحق كل تلك المؤامرات الخبيثة ..... وان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكاظمي والاتفاقية الصينية  
فانتازيا نقاشية|  
كوادر الكهرباء تحدت وتتحدى الفايروسات  
ما ذا يريد الشيعة في العراق؟!
خفايا السياسة والامل المفقود  
سماسرة الألقاب.. !  
أمريكا المارق الاكبر  
انقلاب17 تموز المشؤوم  
كذبة الديقراطية الاميركية وقراصنة المال  
المنافذ .. باب يأتيك منه الريح اغلقه واستريح !!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك