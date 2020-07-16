"بلازما  السعادة"

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عبدالزهرة محمد الهنداوي|| ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، على المستويين الداخلي والخارجي بمشاهد فيديو ، ظهر فيها احد الملاكات الطبية في محافظة البصرة ، وهو يتعامل مع المصابين بفيروس كورونا، بأسلوب مختلف وغير مسبوق، مستخدما طريقة العلاج النفسي لأولئك المصابين، وهذه الأسلوب تمثل بتقديم وصلات غنائية، لأغاني عراقية ذات بعد انساني عميق، مع تغيير بعض مفرداتها لتكون منسجمة مع الحالة، وبصوت يفيض عذوبة ومحبة وحنانا، مستثمرا خامة صوته النقية والجميلة فكان من نتاج هذا الفعل، التفاعل الروحي والإنساني ، من قبل الراقدين، والمغردين،والمتابعين، فقد تابعنا اسماءً معروفة في الأوساط الأدبية والفنية مثل الروائية الجزائرية احلام مستغانمي،التي غردت على تويتر، بكلمات تدل على التأثر الكبير بالمشهد والتماهي مع هذا الفعل إلى أقصى حدود الوجدان الإنساني الصادق والنبيل. أنا شخصيا، عندما شاهدت الملاك الأبيض البصري محمد كريم، وهو يغني، بمشاعر صادقة، لم أتمكن من الاحتفاظ بدموعي، فتساقطت بعد ان ضاقت بها محاجري ، ذلك ان المبادرة المتفردة التي جاء بها هذا الملاك النقي، لاسيما في ذلك المشهد الذي ظهر فيه وهو يغني لتلك السيدة الحنون، (ياأمي يا ام الوفه)، وما فعلته تلك الكلمات من تأثير جائح في نفس المريضة، والرائع في الموقف ان محمدا لم يكتفِ بالغناء، إنما اقترب منها ليطبع قبلة تفيض حنانا فوق رأسها، وهنا اكاد اجزم، انهم لو اجروا قراءة لمستوى مناعة هذه المرأة ودرجة سعادتها، في اللحظة التي كانت تستمع لمحمد وتستقبل قبلته، لوجدوا ان النسبة ارتفعت إلى مستويات عليا.. فبصراحة، ان عملية العزل ومقاطعة المصاب بفيروس كورونا، من قبل اقرب الناس( وهنا الحديث ليس عاما)، تتسبب بإحداث ضغط نفسي هائل على المريض، اذ ينتابه احساس مر ، انه يواجه مأساته وحيدا، ومثل هذا الشعور من شأنه انه يؤدي إلى انخفاض مستوى المناعة لديه، وبالتالي قد يعرضه إلى الانهيار والهزيمة أمام الفيروس.. ولهذا أقول ، ان مبادرة محمد البصري، أسهمت في كسر الإحساس بالوحدة لدى المرضى، ليس فقط الذين كانوا قريبين منه، إنما حتى المرضى الآخرين، الذين تابعوا تلك المشاهد، كما ان فعله هذا أعطى رسالة مهمة، مفادها ان المصابين ليسوا خطرين إلى درجة الرعب، بل بالإمكان الاختلاط بهم والتعامل معهم، شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهم بأمس الحاجة إلى الرعاية النفسية، قبل الطبية.. ولذلك أقول ان ان محمد البصري، فتح الباب على مصراعيه، أمام الجميع ، وقال بلسان الحب والحنان، ان هؤلاء المرضى هم اهلنا، وأحبتنا، فتعالوا نرعاهم، لكي ننقذهم من براثن كورونا.. وهي دعوة مفتوحة، لجميع الفنانين بمختلف مستوياتهم وكل من يجد في نفسه القدرة والرغبة والشجاعة ، لأن يبادروا ، بتنفيذ فعاليات فنية من خلال زيارة المستشفيات، واللقاء بالمصابين، على غرار ما قام به ابن البصرة، وربما بإمكان وزارة الصحة، تأمين المستلزمات الأساسية والوقائية للفنانين الراغبين بالمشاركة في هذا المبادرة،فيما تتولى شبكة الاعلام العراقي، والمؤسسات الاعلامية الأخرى التي لديها الرغبة في المشاركة، بتغطية تلك الفعاليات، وبثها إلى الرأي العام، ليعم تأثيرها، وينتشر.. وعند ذاك سنشاهد النتائج المتمثلة بارتفاع نسب التعافي، للكثير من المصابين.. ذلك لان منح الانسان، بلازما السعادة، مهم جدا ، ويسهم في تسارع حالة الشفاء، وهو لا يقل أهمية عن بلازما الدم الذي يُعطى للمصاب، كي يعجل من شفائه.. شكرا محمد كريم أيها الملاك البصري، لانك وضعت الحجر الأساس لأول مصنع عراقي متخصص بصناعة بلازما السعادة، وقطعا ستكون لهذا المصنع فروعا في جميع أنحاء الوطن، بل وعلى مستوى العالم أيضا، وشكرا لمحافظ البصرة اسعد العيداني، الذي بادر بتخصيص قطعة ارض سكنية لمحمد كريم، فمثل هذه المبادرات ستساعد في اتساع رقعة الفعل الإنساني الناصع.