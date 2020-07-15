العراق يحتاج للنهضة وليس للمزابل  

سامي التميمي ||

العراق يعد من البلدان الواعدة في خزائنها وخيراتها وأقتصادها وخبراتها وأمكانياتها البشرية ومنها الشبابية المتطورة .

يتوجب علينا أن نتعاقد مع مناشئ رصينة وعالمية مثل ألمانيا وفرنسا وأيطاليا وهولندا وبريطانيا والسويد . وكوريا الجنوبية واليابان . لأنها تمثل الجودة والمتانة والضمان . وهذه الدول لاتقبل الغش ولا التحايل ولا القومسيون . وهذا معمول به في دول الخليج وتركيا وأغلب دول العالم وأيضا كان معمول به في العراق . حتى عام 1990 .

أما الصين فهي معروفة عالميا لديها الكثير من الغش والأحتيال في صناعاتها وغالبا ماتكون بضاعة رديئة والكوالتي غير جيد . وماهو جيد فهو غالي بسعر بضاعة تلك الدول العالمية . لأنها أخذت أمتياز بتصنيعها . فالأفضل أما التعاقد حول البضاعة الجيدة من الصين أو من دول أوروبا . وعلينا عدم أغراق البلد في بضاعة لاتدوم ساعات ودقائق وليس لها ضمان .

ويجب أن تخضع البضاعة لجهاز السيطرة والتقييس النوعبة العالمية والعراقية . وتكون خاضعة للأختبارات الدولية والعراقية لمدة لاتزيد عن سنة .