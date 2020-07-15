الوطن يحتاج التفاهم والتنازل  

سامي التميمي ||

ضروري من الكتل والأحزاب وكل السياسين والمنظمات والسادة والمشايخ والشيوخ والوجهاء والكتاب والمثقفين والكوادر العلمية والرياضية . أن يحاولوا. بكل روح رياضية ووطنية اللقاء والحوار والتفاهم مع السيد رئيس الوزراء . والوزراء والمدراء والمحافظين .

وأن لايغلقوا الأبواب .

الأفضل هو التحاور من أجل الوطن والناس ومشاكلهم ومتطلباتهم وطرح المقترحات .

أما هكذا كل منا يتزمت برأيه ويغلق الباب ولايترك للحوار بابا ً . هذا من شأنه أن يعمق الفجوة والخلافات . كل منا يخطئ ويصيب علينا تقويم الخطأ والأشادة والمباركة بالصح .

الحوار الحوار ثم الحوار . ولاشئ بديل عنه من أجل الوطن والأنسان .

أنا مدرك تماما الجميع يحب الوطن لكن طريقة التعبير والتخطيط والتنفيذ فيها أخطاء علينا المشاورة والتفاهم والتنازل وتقبل الرأي الأخر هو الأهم والصحيح والعمل بروح الفريق الواحد . وأن نكثر من التزاور وفرض لغة المحبة والأحترام بين جميع الكتل والأحزاب والمنطمات وكل من يهمه أمر الوطن وأن نلغي من قاموسنا المؤامرات والمنافع الشخصية . فقط لأجل الوطن .نلتقي لكي نرتقي . ضاع كثير من الوقت والجهد والأموال والناس بسبب التزمت والعناد .

هل ننتظر زمنا طويل لكي نبدأ بمرحلة تنقذ البلد وأهله .أم نبدأ من الأن ؟!