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الوطن يحتاج التفاهم والتنازل  


 سامي التميمي ||

 

ضروري من الكتل والأحزاب وكل السياسين والمنظمات والسادة والمشايخ والشيوخ والوجهاء والكتاب والمثقفين والكوادر العلمية والرياضية . أن يحاولوا. بكل روح رياضية ووطنية اللقاء والحوار والتفاهم مع السيد رئيس الوزراء .  والوزراء والمدراء والمحافظين .

وأن لايغلقوا الأبواب   .

الأفضل  هو التحاور  من أجل الوطن والناس ومشاكلهم ومتطلباتهم وطرح المقترحات .

أما هكذا كل منا يتزمت برأيه ويغلق الباب  ولايترك للحوار بابا ً . هذا من شأنه أن يعمق الفجوة والخلافات . كل منا يخطئ ويصيب علينا تقويم الخطأ   والأشادة  والمباركة بالصح .

الحوار الحوار  ثم الحوار . ولاشئ بديل عنه من أجل الوطن والأنسان .

أنا مدرك تماما الجميع يحب الوطن لكن طريقة التعبير والتخطيط والتنفيذ فيها أخطاء علينا المشاورة والتفاهم  والتنازل وتقبل الرأي الأخر هو الأهم  والصحيح والعمل بروح الفريق الواحد . وأن نكثر من التزاور  وفرض لغة المحبة والأحترام  بين جميع الكتل والأحزاب والمنطمات وكل من يهمه أمر الوطن وأن نلغي من قاموسنا المؤامرات والمنافع الشخصية .  فقط لأجل الوطن .نلتقي لكي نرتقي .  ضاع كثير من الوقت والجهد والأموال والناس بسبب التزمت والعناد .

هل ننتظر زمنا طويل لكي نبدأ بمرحلة تنقذ البلد وأهله  .أم نبدأ من الأن ؟!

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