المقالات

لماذا الصمت عن جريمة الاغتيال!  

52 2020-07-15

جهاد النقاش ||

 

تصريحات يزن الجبوري التي يقول فيها أن الشايب سلم ورقة للكاظمي فيها أسماء ضباط مخابرات يخططون لاغتياله. وأنه متهم معهم.

خصوصا وأنها كانت في سياق نفي العلاقة الجيدة بينهما

هاي السالفة إذا صدك، و(يزن) يدري بيها، معناها القوى السياسية هم تعرفها، وإذا أضفنا لهاي اتهامات فصيل معروف للكاظمي بالتهمة نفسها، معناها فعلا نحتاج تحقيق بالموضوع على أقل تقدير، إذا ما كلنا هيج موضوع المفروض يمنع تنصيب الكاظمي من رأس.

الأمر الثاني: اللي يثير الاستغراب والتساؤل هو سكوت الحكومة المطبق عن رفع دعوى قضائية ضد القوات الأمريكية!

خصوصا بعد تصريحات المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، اللي اعتبرت بيها أن الغارة الأمريكية اللي قتل فيها الجنرال الإيراني، انتهاكا للقانون الدولي.

فإذا اغتيال الجنرال انتهاك للقانون للدولي، ونقض لميثاق الأمم المتحدة، فمن باب أولى وأوضح اغتيال الشايب ومن كان برفقته، مو؟

والسؤال المفصلي: لماذا الجميع ساكت، حكومة، وأحزابا، ومتظاهرين عن التحقيق ورفع الدعوى؟

هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تأبين المتظاهرين من على منصة المطعم التركي كان صادقا، وتجاهلنا الرقص والفرح، وما جرى في حادثة التشييع في الناصرية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ من قلب تاريخ العراق رأسا على عقب؟!  
كربلاء الإباء والشهداء وليس إعلام الادعياء!!!
شكرآ ايها المقاتلون  
لماذا الصمت عن جريمة الاغتيال!  
علاج الفساد بين التنظير والتطبيق  
رحى الاختلاف  
الرموز الإنسانية . . والرموز اللّا إنسانية 
رفقا طارق حرب بالزعيم ....فقد اتيت شيئا فريا
الوعي المعلب ...ح3 الوعي المتوحش والمصطلحات المزيفة  
١٤ تموز جدلية الثورة والانقلاب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك