أغنية وطنية.. لا هي نشيد ولا هي قصيدة!  

احمد لعيبي ||

بأيام الابتدائية كان عدنه معلم الله يذكره بالخير اذا عدل والله يرحمه اذا ميت يدرسنه رياضة ونشيد وزراعة..فد يوم كالنه باجر كل واحد يجي حافظ نشيد او اغنية حربية ويقراهابالصف ..

احنه كنا بصف الثاني وكان المشاركات قبل عالحروف الابجدية واحنه ما عدنه تلفزيون بس راديو جدي الله يرحمه ويرحم والديكم..

اخذت الراديو منه من رجعت للبيت وبقيت افر بيه يمنه يسرة ادور على نشيد ماكو بس اغنية اول مرة اسمعها للمطرب الخليجي عبدالكريم عبدالقادر اسمها سهمك جرحني المهم لحكت اكتب منها بس المقطع الاول:

(سهمك جرحني ...وغرامك تيه افكاري

شوكي فضحني ..بيح بالهوة اسراري)

ثاني يوم اول ما صاح الاستاذ اسمي كال شمحضر اغنية وطنية او نشيد.. قريتله سهمك جرحني ..!

طبعا المعلم اتفاعل وياي وكام يهز بيده والطلاب هم اتفاعلوا ورة ما شافوه هيج.

من كملت .. كالي المعلم..هسة انت قريت وكتبت لو كاتبنه اغدا القاك لام كلثوم مو احسن..بابا هاي اغنية عاطفية مو نشيد ولا اغنية وطنية..انت شلون عرفتها اغنية عالوطن ..

كتله بصوت ناصي ..استاذ مو شفت بيها سهم وجرح ..وافكار واسرار وماكو غيرها ..كلت هاي وطنية ..

كال المعلم ورة ما لزمنه من اذني بابا انت معفي من النشيد ..خاف باجر اريد نشيد و تحفظ لي

صبحوة خطبها نصيب وتنهبنا وتكلي صبحوة استشهدت بيوم عرسها..شاهدنا على جولة التراخيص/ انريد خدمة زينه وتسديد مستحقات شو يتم تجديد العقود لهم والدولة منهوبة والخدمات زفت والخدمة سيئة والدولة تطلب اكثر من ٩٠٠مليون دولار ديون .. نكدر بهاي ال٩٠٠مليون انأسس شركة اتصالات وطنية تابعه للدولة ونبديمركتنه على زياكنه وما اندور براديو جدي على اغنية لا هي نشيد ولا هي قصيدة..

وابوك الله يرحمه..