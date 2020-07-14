المقالات

رسالة الى مرضى فيروس كورونا خصوصا  


علي فضل الله الزبيدي||

 

.يُحكى أن فلاحًا زار أحد فلاسفة الرومان في بيته، وصادف وقت مجيئه وقت غداء الفيلسوف، فأصرَّ على ضيفه أن يجلس معه على مائدة الغداء .. لبّى الفلاحُ دعوة صاحب البيت، وعندما تناول طبق الحساء بين يديه رأى فيه أفعى صغيرة، ولكنه رغم هذا أكل ما في الطبق لأنه كره أن يحرج الفيلسوف !

عاد الفلاح إلى بيته ولم ينم ليلته تلك من وجع في بطنه، وقال في نفسه هذا أثر السُّم، وفي الصباح الباكر قصد بيت الفيلسوف علّه يجد دواءً لما ألمّ به، وكم كانت دهشته عظيمة عندما أخبره الفيلسوف أنه لم يكن في الطبق أية أفعى، وإنما هذا انعكاس رسمة على السقف في الطبق، واصطحبه إلى غرفة الطعام وسكب له طبقًا وقال : انظر أيوجد به أفعى ؟

قال الفلاح : لا

عندها وضع الفيلسوف الطبق تحت الرسمة التي في السقف مباشرة، انعكست صورة الأفعى فيه، ثم قال له : الأفعى توجد في عقلك فقط !

الغريب أن الألم في بطن الفلاح زال فور معرفته بالحقيقة!

المفترض أن العقل هو الأداة التي يميز بها الإنسان الحقائق من الأوهام،

ولكن الإنسان أحيانًا يُنشئ أوهامًا تصبح لها قوة الحقيقة، فيتلقاها العقل كأقوى ما يتلقى الحقائق وبدل أن يعمل على دحضها كما هو مفترض يقوم ببناء تصرفات وردات أفعال مبنية على الأوهام ولكن لها فعل الحقائق في ذهن صاحبها !

في النهاية  :

اغلب  المتوفين  من فيروس كورونا 

يكون بسبب  الخوف والقلق والتفكير  من الموت بالتالي   جسم الانسان   ينهار بسبب كثرة الضغط

ها راح اموت ..ها  صخنت  ها  اختنكت  ها  وجهي اصفر  بالتالي عقله الباطني  راح  يترجم اشارات  للجهاز المناعي  وينهار .

نسال الله لهم الشفاءالعاجل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"العارات" يريدون كسر ضلوعنا؟!
قرار سوري ايراني بتغيير قواعد الاشتباك وحزب الله يسجل هدفه الذهبي...!  
أغنية وطنية.. لا هي نشيد ولا هي قصيدة!  
أقلام آيلة إلى السقوط  
هناك مساع حثيثة لمعاقبة مَن تصدى لصدام ولزمرة داعش الإرهابية    
المغادرون للعمل الصالح!!!  
رسالة الى مرضى فيروس كورونا خصوصا  
إستثمار الطاقات العراقية، كيف وأين؟!  
مفسدون باستخدام الطاقة الكهربائية    
١٤ تموز ثورة أم انقلاب؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك