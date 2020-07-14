رسالة الى مرضى فيروس كورونا خصوصا  

علي فضل الله الزبيدي||

.يُحكى أن فلاحًا زار أحد فلاسفة الرومان في بيته، وصادف وقت مجيئه وقت غداء الفيلسوف، فأصرَّ على ضيفه أن يجلس معه على مائدة الغداء .. لبّى الفلاحُ دعوة صاحب البيت، وعندما تناول طبق الحساء بين يديه رأى فيه أفعى صغيرة، ولكنه رغم هذا أكل ما في الطبق لأنه كره أن يحرج الفيلسوف !

عاد الفلاح إلى بيته ولم ينم ليلته تلك من وجع في بطنه، وقال في نفسه هذا أثر السُّم، وفي الصباح الباكر قصد بيت الفيلسوف علّه يجد دواءً لما ألمّ به، وكم كانت دهشته عظيمة عندما أخبره الفيلسوف أنه لم يكن في الطبق أية أفعى، وإنما هذا انعكاس رسمة على السقف في الطبق، واصطحبه إلى غرفة الطعام وسكب له طبقًا وقال : انظر أيوجد به أفعى ؟

قال الفلاح : لا

عندها وضع الفيلسوف الطبق تحت الرسمة التي في السقف مباشرة، انعكست صورة الأفعى فيه، ثم قال له : الأفعى توجد في عقلك فقط !

الغريب أن الألم في بطن الفلاح زال فور معرفته بالحقيقة!

المفترض أن العقل هو الأداة التي يميز بها الإنسان الحقائق من الأوهام،

ولكن الإنسان أحيانًا يُنشئ أوهامًا تصبح لها قوة الحقيقة، فيتلقاها العقل كأقوى ما يتلقى الحقائق وبدل أن يعمل على دحضها كما هو مفترض يقوم ببناء تصرفات وردات أفعال مبنية على الأوهام ولكن لها فعل الحقائق في ذهن صاحبها !

في النهاية :

اغلب المتوفين من فيروس كورونا

يكون بسبب الخوف والقلق والتفكير من الموت بالتالي جسم الانسان ينهار بسبب كثرة الضغط

ها راح اموت ..ها صخنت ها اختنكت ها وجهي اصفر بالتالي عقله الباطني راح يترجم اشارات للجهاز المناعي وينهار .

نسال الله لهم الشفاءالعاجل