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لماذا الأنسحاب .. بعد النصر ؟؟  


🖋  قاسم سلمان العبودي ||

 

على بركة الله ، وبجهود الأبطال ، أنطلقت عمليات الأبطال الرابعة في محافظة ديالى . والتي سبقتها ثلاث عمليات تكللت جميها بتفوق عسكري كبير قل نظيره في العالم بأكمله .

لكن كمتابعين للشأن السياسي العراقي ، تفاجئنا كما العراقيين جميعاً بمنع تقدم القوات العسكرية والحشد الشعبي ،  من قبل البيشمركه الكوردية  التي تنتشر في محيط مدينة ديالى الشمالية . والمفاجئة الكبرى ، هي أوامر ( السيد ) القائد العام للقوات المسلحة بالأنسحاب الفوري لجميع القطعات تحت عنوان السلة والذلة التي دأبت قطعات البيشمركه أن تمارسها دائما وبتركيز كببر ، والذلة هنا لمن أمر القطعات بالأنسحاب .

على ماذا يدل هذا الأعتراض الكردي ؟؟ وعلى ماذا يدل الأمتثال للأمر من قبل الكاظمي ؟؟

لقد صدعوا رؤوسنا القادة الكرد ، وهم يخصصون يومياً في فضائياتهم التي تربوا على عدد  سكان الأقليم ،   البرامج التي تتغنى بقتال داعش في الموصل وغيرها !! أذن لماذا هذا الأعتراض الغير مبرر ؟ هل بقاء المجاميع الأرهابية داعش في مناطق ديالى  أرحم من  قطعات  الجيش والحشد ؟؟  ثم لماذا هذا الأذعان ( الكاظمي ) لهم في وقت بات الدواعش في قبضة الأبطال ؟  أظن أن الأمر صدر من أسيادهم الأمريكان بأجهاض النصر على الدواعش .  وألا ماهو التفسير الأقرب الى الذهن ؟؟

لقد بات واضحاً أن معالم الخارطة الجديدة قيد التطبيق . وأن واشنطن لاتألوا جهداً في سبيل تطبيقها على كامل الأراضي العراقية ، وبتنسيق عال مع القادة الكورد ، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي .

يبدوا أن ورقة كركوك بدأت تأخذ طريقها للضغط على الأكراد من أجل ضمها أدارياً الى أقليم الشمال وبمباركة أمريكية واضحة ، كي تبقى مدينة النفط بؤرة صراع للأجيال القادمة بعد أن يزاح جيل كامل أقل ما يقال عنه ، أن أكثر من نصفه عميل  خائن لخارج الوطن . أعتقد الرهان خاسر قطعاً لأن ستراتيجية الحشد الشعبي التي  أذهلت واشطن و عملائها ، ستحبط المؤامرات التي تحاك في الظلام لأسقاط العراق في وحل صفقة القرن السيئة الصيت .

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