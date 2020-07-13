محمد وناس ||

لاني الابن الاكبر وبشقاوة الصغار احول البيت الى مضمار لعب . اقلب كل ما فيه فلا اترك اناء او فرش او غرض الا وحولته الى لعبة .

ولا تملك امي وسيله للتخلص مني الا بإرسالي مع والدي صباحا الى عمله عسى ان اشبع شغفي باللعب وتتفرغ هي لإعمال البيت .

يصطحبني والدي معه الى العمل في احدى ارياف مدينه المحاويل حيث تقوم الدائرة التي يعمل بها بصفة سائق بلدوزر بإنشاء طريق ريفي , ليتركني عن صديق له العب مع ابناءه

من بين ابناء هذا الرجل الطيب تعرفت على توفيق ذلك الصبي بشعره الكثيف ومشيته المميزه (وشداشته البازه ) , للتحول الى صداقة استمرت 39 سنة .

كبرنا معا نحمل نفس الهموم ونفس الامنيات والتطلعات . يوجعنا نفس الالم , نهرب من واقعنا معا . نحلم معا . نقراء نفس الكتب , نعترض معا لنفس الموقف .

ثم نتزوج معا في نفس الشهر

لم يكن توفيق من اصحاب الشهادات الجامعية العليا , ولا شيخ عشيرة , ولا وجيها تلجئ اليه الناس لقضاء حوائجها .

كلماته بسيطة ,جمله عفوية مصحوبة بابتسامته المميزه وسماحة وجهه ونظرات عينيه البريئة .

من بين مجموعة الاصدقاء الصغيرة تلك كان توفيق الوحيد الذي يملك عملا منتظما يوفر له الحد الابسط من متطلبات المعيشة لعائلته مع ست اطفال وزوجة , وثلاثة من العاطلين عن العمل يقضون طوال النهار في محله يقرعون اكواب الشاي المجاني التي يغدقها علينا توفيق مع سجائر سومر بلا فلتر, وحواراتنا السياسية تستولي على جل حديثنا , في زمن يعد الحديث عن السياسة جريمة كبرى عقوبته االاعدام . فنحسب انفسنا بهذه الاحاديث قد استوعبنا كل هذا الفن وأشبعناه تحليل وتفصيل

وعند نهاية النهار في بعض الاحيان كيس صغير فيه بعض حبات الخضار لأحد هؤلاء الجلاس الاجبارين عندما لا يجد ما يُقيت اولاده.

وغالبا ما يجرنا معه الى بيته المتواضع بغرفة ومطبخ وحيز صغير للجلوس , بسقفه المتهاوي المكون من جذوع النخل . لنشاركه غداءه المميز (فاصوليا وتمن )

حين يكون الفقر عنوان لمجتمع ما بكل مكوناته , وتكون كل الممارسات الطبيعية للإنسان الاعتيادي في حكم الممنوع , بداء من العقيدة التي تعتنقها الى حرية التعبير عن الرأي , حتى نوع الطعام الذي تأكله يخضع لقوانين . وانتهاء بحق الحياة . ,

وحين تكون كل جزئيات حياة الفرد اليومية تحت مجهر السلطة ومراقبتها , تتحول الحياة الى سجن كبير لا نهاية لأمده الا الموت , ويصبح الاستمرار فيها نوع من التعذيب الذي لا ينتهي .

ابتسامة توفيق وعفويته وإيمانه الغريب بالغيبيات وقدرة الاحجار على تحقيق المعجزات , تصبح حينها الوسيلة الوحيدة لتخفيف هذا الضغط وتحويل كل هذه القسوة الى ابتسامة .

في احدى امسيات خريف 2010 اجتمعنا نحن الاربعة في بيت احدنا وبعد العشاء قررنا زيارة صديق اخر لنا , عند خروجنا حذرنا صاحب البيت انه يملك كلب حراسة وهو الان طليق وقد يهاجمنا عند خروجنا وان علينا الحذر منه ,

وباستهزاء كبير مع ابتسامة عريضة قلت انه لن يهاجمني فانا احمل احد احجار توفيق المباركة والتي تمنع عني الكلاب وان من سيقع طعما لهذا الكلب هو صديقي توفيق الذي تخلى عن حجرة الكريم وأعطاه لي هذه الليلة .

وبين مزاحنا وضحكات توفيق , وجدت نفسي مستلقيا على الارض وقد مزق الكلب سروالي وادمى قدمي اليمنى .

لترتفع ضحكات توفيق الى اقصاها مع عبارات السخرية المتبادلة من الاصدقاء طول الطريق ونحن متجهون الى بيت صديقنا الاخر .

قبل ان تتوقف السيارة في الباب رن هاتف توفيق ليخبرنا انه سوف يذهب برفقه ابو وسام ( الذي كان يقود السيارة ) في عمل ويعود سريعا قبل ان نشرب الشاي عند صاحب الدار

في داخل الدار ونحن نقلب ملاعق الشاي في اكوابها واذا بصوت انفجار ليهب كل الجالسين للخروج .

سيارة ينبعث منها الدخان وحراس البناية المقابله يصوبون رصاصهم نحو السيارة ونحونا وهم يصرخون بأعلى اصواتهم سيارة مفخخة ,, رجل واقف عند باب السيارة والدخان يخرج من بين شعره في صورة تشبه افلام هوليوود . وهو يصرخ بأعلى صوته مات توفيق ...