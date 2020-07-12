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 أموال ترسل الى اوربا..!  


رياض البغدادي ||

 

المديرية العامة لشؤون المحاربين هي مديرية ترعى الضباط الذين لم تعيدهم وزارة الدفاع الى الخدمة والزمتهم بالدوام اليومي في مقراتها في كافة المحافظات، مقابل حصولهم على الرواتب التي اقل راتب فيها هو مليونين دينار عراقي شهرياً .. وبعضهم من ذوي الرتب العالية تصل رواتبهم الى ٤ مليون دينار ..

اين الفساد ؟

الفساد هو ان ٨٠٪؜ من هؤلاء مقيمين في الاردن ومصر وقطر والامارات والمانيا وهولندا وانگلترا  وغيرها من البلدان...

كيف يتم استلام رواتبهم ؟

يتم ذلك من خلال ال كي كارد حيث يوجد في هذه الدول مكاتب وكذلك هنا في المانيا لدينا مكاتب لعراقيين يسلمونهم رواتبهم مقابل اجور خدمة وبعضهم من خلال بطاقة الكريديت كارت التي يمكن استخدامها في كل مكائن الصرافة المنتشره في اوربا ..

انا شخصاً اعرف ٦ منهم  في المانيا ...

ترى !؟

لماذا هؤلاء مسكوت عنهم وهم يقدر عددهم بحسب احصائيات مديرية المحاربين ١٩٠ الف ضابط ؟

قطعاً هؤلاء الضباط لهم حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين العراقية والذي اضعه لكم ليس الغرض منه التشهير بهم او محاولة التحريض لقطع رواتبهم لا سامح الله لكن الذي نريده من هذا الكشف لبؤرة من بؤر الفساد هو وجوب التزامهم بالدوام والتواجد اليومي كما هو مقرر في قانون مديرية شؤون المحاربين لان البلد يمر بأزمات ومؤمرات ارهابية قد يبرز منها عملاً ارهابياً مفاجئً كما حصل في حزيران عام ٢٠١٤ ووجودهم بالتأكيد سيكون له أهمية كبيرة لما يملكونه من خبرات عسكرية لا يستهان بها ...

ومن هنا اود ان يصل هذا الامر المخفي الى رئاسة الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب بشأنه ... والله الوفق

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 أموال ترسل الى اوربا..!  
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