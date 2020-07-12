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ماذا لو كانت ايران هي السبب ؟!  


باقر الجبوري ||

 

ماذا لو كانت ايران هي السبب ؟!!

وماذا لو كان السفير الألماني ( اوله ديل ) في بغداد قد ذكر إسم ايران في حديثه الذي ظهر مؤخراً في السلفيون على گولة حبوبتي ( والممنوع من النشر جوكرياً ) !

ماذا لو كان هذا السفير قد قال ان ايران هي من ضغطت على حكومة عبد المهدي واجبرته على عدم التعاقد مع شركة سيمنس الالمانية كي تبقى المستفيد الوحيد من بيع الطاقة الكهربائية له!

كانت تلك ستكون قنبلة الموسم !

وما كنا لنتخلص من تبعاتها لعشرات السنين !

ولكن ولله الحمد فذلك لم يحصل !!!

ولم يأتي السفير على ذكر ايران !

كل ما قاله ((( ان امريكا هي من ضغطت لانهاء الصفقة والقضاء عليها ))) !

رجاء لاتتوقفوا كثيرا عند هذا السطر واهملوا قرائته !!!

واتركوا أسم امريكا جانبا فلن يتجراء الجميع على ذكر اسمها او حتى النيل منها اعلاميا لاجل الشهرة خصوصا في موضوع الكهرباء في العراق !!!

المشكلة انني اصلا لم اتصور ان يجروء السفير الالماني على قول الحقيقة في هذا الموضوع متصورا ان مسالة وجود قاعدة امريكية في المانيا قد تمنع السفير الالماني من كشف زيف امريكا وفسادها !!!

لكنني أتسائل !!! ماذا لو كان قد ذكر ايران في حديثه !

تخيل فقط لو انه قال ( ايران ضغطت علينا ) !

مجرد هذه الكلمة !!

هل كانت ستسكت الفضائيات اللقيطة عن عرض اغاني (( يا گاع ترابج كافوري ! )) بوجه ايران !

هل كان سيسكت المدونون والمغردون عن التطرق الى ما ذكره السفير الالماني كما هم ساكتون الان !

وهل كان سيسكت الجوكرية وخصوصا جماعة ابو ( خرم ) وجماعة ( هذا الدگ بصراوي ) من تمزيق صور السيد الخامنائي قرب خيام العهر واللواطة الممولة أمريكياً !

وهل كان جماعة ( تمزيق الفانيلات والقمصان ) سيسكتون عن تمزيق فانيلاتهم والعويل بوجه ايران ناهبة الاموال بسبب الكهرباء !!

وهل كان سيسكت الساسة الفاسدون سنة وشيعة عن رفع قميص الكهرباء بوجه ايران والمطالبه بدمه علناً !!!

هذا الموقف اليوم ذكرني بحادثة سكوت كل النمونات والقذارات التي ذكرتها سابقاً (( سكوتهم )) عن دخول الاف الايرانيين خلال الايام الماضية الى العراق وبدون فحص طبي مع اننا نعيش وسط اجواء كورنا اللاهبة !!!

طبعا سكت الجميع عنهم مع ان البداية كانت حامية جدا !

والسبب ان الوافدين كانوا من السنة الدراويش وليسوا من الشيعة !

وانهم كاوا قد دخلوا الى العراق والى اقليم كردستان تحديداً وليس الى النجف او كربلاء !

وانهم قد دخلوا من المنافذ الحدودية التي في اقليم كردستان وليس المنافذ التي في جنوب العراق !

وانهم كانوا قادمين لتعزية شيخ الطريقة الكسنزاني الجديد ولمبايعته بعد وفاة والده ( سيد محمد الكسنزان ) !

يعني .. انهم لم يكونوا ينوون زيارة الامام علي او الحسين عليهما السلام !

المهم .. انهم سنة مو شيعة (( يعني لا فرس ولا مجوس ))

ويجيك واحد يسأل !!!

الاعور الدجال شلون شكله !

احمر ابيض اسود !

ها خالي مو گلنالكم خراب الكهرباء بسبب ايران !

واحد يگول ( ايران خربت الكهرباء حتة تصدر للعراق قشطة كالة !!! )

زين ... ما تربيلك جاموسة هي ابن الج...... !

اعوذ بالله منك يا لساني .

ما ادري عليمن جبناها !

الله كريم .

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