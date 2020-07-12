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مشكلتنا هي التعميم ..!    


حيدرالموسوي ||

 

كل الحراك المطلبي هو حق  بعيدا عن الظواهر السلبية  ذي قار المحافظة المنكوبة قدمت الكثير من الدماء  هي الاولى بالشهداء والاكثر مظلومية ومحرومية فطفح الكيل  وهنا بدل ان تحل تلك المشكلات تم تعقيدها  وبالتالي بدا الاستثمار الخارجي والسياسي والاعلامي

هنا نوجز بعض الامور الاساسية :

١ ـ مستشفى التركي ٤٠٠سري ولم يفتتح ولا يوجد جواب علمي  من الجهات المعنية ؟

٢ ـ معمل نسيج الناصرية ومعمل القابلوات ومعمل الألمنيوم من المعامل الممتازة وانتاجها المتميز متوقفة وبدون جواب ايضا .

٣ـ  الاهوار حيث دخلت ضمن التراث العالمي ولم تستغل وتستطيع تشغيل الالاف من الشباب إذا استثمرت ولم يحدث ذلك .

٤ ـ المدينة الصناعية تم إنشاء فقط بعض السياج الخارجي وتركت ولم يعرف السبب حتى الان

٥ ـ حقل الغراف النفطي ينتج يوميا ١٥٠الف برميل ولو تم استقطاع دولار واحد منذ ١٨ عام لتم انجاز المشاريع

٦ـ  سبب مشكلة الأوكسجين في الناصرية أنابيب نقل الأوكسجين داخل المستشفى إنتهت مدتها ولم يتم صيانتها علما أن هذا المستشفى أنشأ في الثمانينات  ومن افتتح هذا المستشفى وقتها هو المرحوم خالي السيد عادل حميد المفضل.

مع العلم صرفت مبالغ هائلة عليه كان بالإمكان بناء عدة مستشفيات جديدة بدل هدر تلك الاموال كذلك السبب الثاني هي إصابة الكادر الصحي ولم يستلم لهذا اليوم منتسبي وزارة الصحة رواتبهم.

7ـ منذ ٢٠٠٣ ولحد٢٠٢٠ لم ينفذ أي مشروع  خدمي كالطرق أو بناء مدارس

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