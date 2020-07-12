المقالات

رداً على الزنيم..يحى الكبيسي


 

🖋 قاسم سلمان العبودي ||

 

في مقال له على جريدة القدس العربي ، كتب يحى الكبيسي بأن الحشد الشعبي ، حشد طائفي وأن من أفتى بتشكيله  أنما هو ، سذاجة الصانع !!

من هو الساذج أيها الزنيم ؟؟

الأمام السيستاني الذي أوجب على المسلمين حفظ دمائكم ، في وقت شربتم الخمر في رؤوس أبنائنا في مناطقكم المتوحشة . لقد أوغلتم في دماء أولادنا ، حتى هجرتكم بعض نسائكم .  لو كان الحشد طائفي كما تزعم ، لكانت صلاح الدين والعلم ومطيبيجة بلا رجال ، ثأراً لأبنائنا  الذين قتلتموهم بدم بارد في سبايكر . لكنه حشد الله الذي كبح جماح توحشكم . تعامل مع أبنائكم وفق قاعدة الطلقاء التي أباحها رسولنا الكريم لأجدادك الذين كانوا أذا أرادوا أن يحفظوا حياتهم ، أخرجوا عوراتهم .

أيها الأمعة الذي أغرته أموال الشيوخ ، وبها صرت عبداً مرتهن ، وتصف الحشد بأنه غول ووحش !! أو تعلم من هو الوحش ؟ أنه داعش الذي تسابقتم رجالاً ونساءاً  لتقبيل أقدامه النته ، كي يعيدكم تاره أخرى لتشاركونا في الوطن ! يبدوا أنك نسيت نسائكم اللاتي سبين عند داعش . وقد أعتق رقابهن  أبناء الحشد الذين أمتثلوا لمقام المرجعية التي تصفها بالساذجة .

لقد أعاد الحشد كرامتكم التي سلبت على منصات الذل يوم نعقتم قادمون يا بغداد . ثم فررتم هاربون يا بغداد .  أين كانت كرامتكم يوم فر قادتكم الى دول الجوار خوفاً وأرتعادا ؟  الوحش أنتم يا من غدرتم بأولادنا في مناطقكم التي حماها الحشد ، وعندما جئنا ،  مدت أعناقكم جبناً تقول أخ كريم وأبن أخ كريم .

ألا فيكم رجل رشيد ؟ يا أبناء الطلقاء الذين أطلق السيد السيستاني رقابكم التي لولاه لكانت ملعباً لحوافر جيادنا . أتقي الله فيما تقول وأتعض . لن يحمييك آل سلول . ولن يحمييك أمير الفاسقين أردوغان ، أنما يحميك وطن أسمه العراق ، وقائد أسمه السيستاني .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابو عباس ..!  
رداً على الزنيم..يحى الكبيسي
قواتنا البطلة..وموعد مع النصر  
رسالة الى السيد عمار الحكيم مع التحية  
بإعتراف السفير الألماني: أمريكا تمنع الكهرباء عن العراقيين.
اي سيناريو ينفع لإدارة العراق؟  
الى المطالبين بحل الحشد الشعبي
في الذكرى الثالثة..حررنا الموصل وماذا بعد؟  
المصارف الحكومية .. وسرقة المواطن
إصبع على الجرح؛ إخوة شمخي .... 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك