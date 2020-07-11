الى المطالبين بحل الحشد الشعبي

سميرة الموسوي||



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((( في الذكرى 25 لمجزرة مدينة سربرينتسا في البوسنة عام1995/وقتل 8000 مسلم ومسلمة امام أنظار قوات الامم المتحدة التي نزعت سلاح مسلمي المدينة قبل المجزرة/فلماذا الاصرار على نزع سلاح الحشد الشعبي ؟؟؟)) __ عام 1992 أستقلت البوسنة والهرسك المسلمة بأقليتها الصربية المسيحية عن يوغسلافيا . __نشب قتال بين مسلمي البوسنة والصرب وبتدخل قوات حكومة صربيا بقيادة سلوبودان ميلوسيفيتش وعصابات اخرى مختلفة ، وقد تركزت الحرب في المدينة المسلمة سربرينتسا عام 1995 وبوجود قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ، __وكانت قوات الامم المتحدة المتكونة من قوات هولندية قد اعلنت ان المدينة سربرينتسا مدينة آمنة بعد ++++ نزع سلاح المقاتلين المسلمين البوسنيين++++ كشرط لإعلان الامان عام 1993 . __ وكانت عملية نزع السلاح وتسليمه ( بيد قوات الامم المتحدة الهولندية) حيلة من الامم المتحدة والقوات الهولندية من أجل تأمين المدينة وتهيئتها للقوات الصربية . __وعندئذ وبعد ان اصبح البوسنيون عزلا منزوعي السلاح طوق صرب البوسنة المدينة تحت تعليمات رادوفان كرادتش زعيم صرب البوسنة ومن ثم حصار المدينة وتجويعها ثم إستمرت معارك ابادة البوسنيين منزوعي السلاح وأغتصبت نساؤهم وخربت مدينتهم وعندئذ تم الاستيلاء على المدينة في 11 /تموز/ 1995 __ سنة 2005 أعتبر الامين العام للامم المتحدة ان ضحايا سربرينتسا تم قتلهم بطريقة متعمدة وممنهجة وأعتبرت هولندا مسؤولة عن تلك المجزرة . __ لقد كان السبب الاساس لحدوث المجزرة هو قيام قوات الامم المتحدة بنزع سلاح المقاتلين البوسنيين بحجة الاعلان عن استتباب الامان . __وللاستفادة من وقائع التاريخ نتساءل : __ لماذا تصر أمريكا ومن هم على سماطها على نزع سلاح الحشد الشعبي ؟؟ والحشد الشعبي جزء من القوات الامنية العراقية بقانون وموافقة الشعب العراقي ، والحشد الشعبي كان وما زال يحافظ ويضحي ويقاتل من اجل امن وامان وسلام العراق ___ العراقيون لن يسمحوا بنزع سلاح الحشد الشعبي ، والحشد الشعبي مظهر من اهم مظاهر ارادة العراقيين بسلاحه وعتاده وخوذه وبساطيله ودروع صدوره .... حفظهم الله .