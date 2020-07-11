حان وقت الحوار  

واثق الجابري ||

حادثة الاعتداء على مدير عام صحة ذي قار واحدة من آلاف الحوادث المتشابهة، وربما منها ما هو أشد قسوة وعنفاً، لكنها وقعت تحت الكاميرا كما هي عملية قتل جورج فلويد في أمريكا، وكلامها يعبر عن نفسه بقول لا أستطيع التنفس، ورقمها أن فلويد مقيد الأيدي وفي العراق من لا يستطيع التنفس مطلقاً، وهو جيل يشعر أنه فقد سبل العيش في بلده ولا يستطيع التنفس، حتى منهم من تصرف كالمخنوق ويضرب بلا وعي.

ليس هذا الجيل فحسب، الذي تمرد أو رفض الطبقة السياسية، بل أن الكثير من العراقيين يعانون من السياسة الصحية وضيق العيش، أو حتى الميسور منهم يشعر بوجود غبن وتفاوت فرص، ولكن هؤلاء الشبّان ينظرون ان الوظيفة بوصفها السبيل الوحيد لعيشهم، وأن الأسباب واضحة بسبب الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة، بل بعض منهم تورط بالإرهاب لنيل مكاسب سياسية أو إرضاء أجندات خارجية، والوظيفة في نظرهم غاية، حتى انهم ينظرون للقوات الأمنية رغم تضحياتها، بأنها مستفيدة من الدولة بالرواتب، وتناسوا من قدم نفسه ضحية وهو في بيت صفيح، وربما منهم من هو أسوأ حالاً من الشبّان المحتجين، وهناك من تعاطف مع التظاهر وهو مترف او حتى لو كان ثراؤه من تحايلٍ على القانون ودفع رشاوى ومشاركة فاسدين.

ربما لم يقتنع كثير من سياسيّي الخط الأول، أو تناسوا أنه منذ العام 2003 إلى 2020 م، تخرجت منها أجيال منهم من شاخ ومنهم مواليد هذه الأعوام أصبح شابا، يسمع السياسة ليل نهار، ويغذى دماغه بالصدق والكذب والأشاعة وتبادل الاتهامات، حتى ما عاد يصدق أن كل من مارس السياسة ولم يتلطخ بالفساد، وبين جيل لم لم يحسب ان 17 عمرا لإنسان، فيما يشعر شباب انهم جيل لا يتنفس، وكل ما تنفسه فساد وابتزاز، وضياع حقوق يعتقدوها بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصارعة لنيل مكاسب ما.

إن كل الأطراف معنية بمراجعة طبيعة الخطاب والأفعال، بما فيهم قادة الجيل الأول وشباب اليوم والمجتمع، في واقع أصبح التنافس قطعاً للأنفاس ونفي الآخر، وعليهم تفهم ان لكل مرحلة متطلباتها، ولابد من القبول بحلول وسطى بأقل الخسائر، وبما يعني أن التنازل عن نصف المطالب، يعني كسب نصف لم يتحقق، وبذلك ليفهم قادة الجيل الأول أن الواقع طرأت عليه تغيرات ومراحل، ومن العقل التعامل مع هذه المراحل بما هو واقع، وإن كان يعتقد بمكاسب أهمها الديمقراطية فلابد من سلوك سبلها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك جيل الشباب أن يعرف تاريخاً من التضحيات ودماءً لولاها لما وصل العراق إلى فسحة كل هذه الحرية، بشرط أن يلتزم الطرفان ولا يستغل الأول وجوده في السلطة، لديمومة مكاسب ومنها غير شرعية، ولا يستغل الشباب فسحة الحرية، للتمرد والخروج عن مفاهيم الديمقراطية والحرية التي تقدمها قوانين لخدمة البشرية.

عشرات أو مئات الحوادث يومياً تحت عنوان الحقوق، إلا انها لا تخلو من مصالح خاصة على حساب العامة، وسياسة الإصلاح خذلان في خدمة المواطن، وجمهور ناقم دفعته الحاجة إلى الانسياق في ركب نفي النظام السياسي وتهديم مؤسسة الدولة.

ليس على كل الأطراف سوى فهم، أنهم في مركب واحد، وخطأ أحدهم سيؤدي إلى غرقهم جميعاً، وأن الواقع فيه من ذاق قسوة الفقر وأثر الطبقية، وقوى سياسية تجرعت ابتزاز وتسلط غيرها أو أنها تقاسمت المنافع وظلمت المجتمع، وما تحتاجه الأطراف كلها هو عقد جلسات ومؤتمرات وطنية.. وطنية بالمعنى والفعل وأدوات التطبيق، وجلوس الأطراف كلها على طاولة حوار تجمع القوى السياسية والشعبية والمتظاهرين، والواقع وجود قوى سياسية فاعلة في العمل التنفيذي والتشريعي، وجمهور منه المعترض وغير راضٍ عن الواقع وهناك متظاهر، ومن هذه الجلسات تخرج مقررات ملزمة لكل الأطراف، دون تبني مواقف مسبقة وسقوف عالية المطالب، على أن لا يعتقد السياسي أن التظاهر مدفوع من الخارج، وأن لا ينفي التظاهر وجود قوى سياسية، وكل الأطراف تعمل على تهيئة أرضية للإنتخابات القادمة.

عندما تَصدق القوى السياسية، فإنها تعيد لجمهورها جزءاً من الثقة المفقودة، وبالوقت ذاته على المتظاهرين إثبات أنهم خرجوا لإصلاح العملية السياسية وأن لهم رأياً وهناك من يختلف معه.. عليهم القناعة أو تحييده، ومثلما يطلبون القبول عليهم القبول بالرأي الآخر، وإلّا أن استمر التقاطع بين الأطراف، فستسعى أطراف سياسية لإستغلال الفوضى من أجل ديمومة الفساد، وأطراف بإسم التظاهر لأجل تنفيذ أجندات تخريب الدولة، وبذلك بدل ان تصلح العملية السياسية، سيكون تقاطعهما سبباً لضياع حقوق الشعب، ويصبحا كحال بعض القوى السياسية، أن اختلفت فإنها تعطل العمل الحكومي وخدمة المواطن وإن اتفقا فإن اتفاقهما على تقاسم مغانم لا حصة للشعب فيها، وبذلك ادراك الواقع بالمحافظة على النظام السياسي والمؤسسات، وتؤشر نقاط الخلل وتتعاون الأطراف جميعها على حلها، وأن تقبل الأطراف جميعها بالإنتقاد والمراجعة، ولا طرف يعتقد انه معصوم، وفي العراق هناك من لا يستطيع التنفس وكلنا مسؤول عن اغاثته