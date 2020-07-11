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اسئلة في مقال ..!  


ناجي سلطان الزهيري ||

 

لماذا حدثت مظاهرات أو انتفاضة اكتوبر؟ ماذا كانت الأهداف والمطالب؟ اين ذهبت تلك الجموع والخيم والستوتات والتكاتك والدراجات النارية ؟ اين اختفت افواج مكافحة الدوام ؟ كيف اختفت آلاف المواقع الألكترونية والصفحات الفيسبوكية والتويترية التي كانت تدعم ( الثورة) ؟ لماذا اختفت البرامج والحوارات عن شاشات القنوات التلفزيونية المختلفة ؟ لماذا سكتت الأقلام عن كتابة المقالات والتحليلات والتوقعات ؟

 لماذا توقفت الدعوات بكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين ؟ أين ذهبت التنسيقيات ؟

 اين وصلت الدعاوى التي رُفعت على ( القتلة والمتآمرين ) والتعهدات التي قدّمت ؟

هل الهدف كان حكومة عبد المهدي وكفى ؟

 هل انتهى الهدف من التظاهرات ؟ هل تحققت مطالب الثوار ؟

هل ساوم احد على الإنتفاضة ؟ لماذا لم يُرفع شعار (مرفوض باسم الشعب) على السيد مصطفى الكاظمي كما رُفع على غيره رغم انه جاء بالطريقة نفسها التي جاءت بها الحكومات السابقة ؟

هل الكاظمي مرشح التظاهرات ؟ هل المتظاهرين راضون عن الكاظمي الآن ؟

لماذا اختفت البيانات التي كانت تصدر عن كل حدث او قرار حكومي مركزي أو محلي رغم كثرة الأحداث ؟ من كان يُصدرالبيانات والإعتراضات ورفض المرشحين ؟

 اين اختفت الصحف والإذاعات الخاصة التي صدرت من ( الساحات ) ؟أين هي الساحات أصلاً ؟ من كان يديرها ؟ من يدعمها ؟ من يمولها ؟

من أوقفها فجاةً بدون حتى بيان ؟ ماهو موقف الشباب المتظاهر ؟ هل يظن بعضهم انه خُذِل ؟ هل هناك من يندم على خروجه ؟

 هل ان التغيير الذي حصل هو بحجم الدماء التي أريقت ؟ وأخيراً هل حصل المنتفضون على وطن ؟

اتمنى ان تكون الأجوبة والردود والتعليقات بحجم الأسئلة وأهميتها .

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