المقالات

دولة الفقيه تحاصر أمريكا ..  


مازن البعيجي ||

 

بات معروف ماذا تعني إتفاقية الخمسة والعشرون عاماً بين "الصين وإيران" والتي ستنجز فيها الصين في إيران البنية التحتية ، والمدن الذكية ، وقطاع الإتصالات والمواصلات ، وأمور كثيرة أخرى!

دون أن تدفع تومان واحداً هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هي كسر حقيقي للحصار الذي كم حاولت أمريكا مع من هم عملاء لها في منطقة الخليج ومنهم العراق محاصرتها لكن دون جدوى لوجود عقلية تناهض الإحتلال بكل أشكاله الفكري والثقافة والعسكري والاقتصادي وغيره ، بلد في رؤوس مرؤوسيه شرف ، ونزاهة ، وصدق وحرية حتى بلغوا ما هم عليه اليوم!

وليس هذا فقط ففي الجانب العسكري والمشهد "السوري" الذي دفعت العرب وخاصة آل تعوس المليارات من أجل إخراج إيران من سوريا هي الأخرى توقع معها إطار من "التعاون العسكري" الخطر على دول الخليج وأمريكا وإسرائيل! الأمر الذي يخبرنا بأن لا مستقبل لأمريكا في منطقة شرق آسيا كما أراد السيد الولي الخامنئي المفدى .

ومن هنا بات حكماً على "العملاء" في العراق تجهيز أنفسهم لخسارة عظيمة ومدوية وكل شيء في التواجد الأمريكي "يحتضر" ولا مستقبل "لعميل او جوكري" والمستقبل كل المستقبل لمحور المقاومة الذي هو الآخر على موعد قريب جديد للنصر يكمل ما بدأت فيه "دولة الفقيه" من خنق محور الشر حتى مفارقتها حياة "الهيمنة" في المنطقة!

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسئلة في مقال ..!  
بطاقة صفراء...تتبعها حمراء  
في ذكرى تحرير الموصل  
تحية لأبطالنا في ذكرى النصر  
دولة الفقيه تحاصر أمريكا ..  
ما شگ هدومه من گطعوا عنه الراتب  
نقاط عن خدمات الهاتف النقال..  
السقوط مبكراً .. !!  
سالفة وعبرة... وصيـة الگـــطان؟!  
أنحتاج "جان جاك روسو"؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك