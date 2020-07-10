المقالات

قريباً..محكمة الحريري في بغداد !  


باقر الجبوري||

 

من خلال ما تم طرحه في الإعلام عن عملية اغتيال هشام الهاشمي !!!

المكان والزمان !

والاسباب !

والجهات المتهمة ( سلفا ) بالجريمة !

والجهات التي يتم تأليب الشارع نحوا اتهامها بالحادثة الان !نعتقد ان الموضوع بالاجمال كان مخططاً له !

وعلى مستوى كبير جدا جدا جدا !

فهناك تهويل اعلامي كبير .

وجدناه في الخارج اكبر منه حتى من اعلام الداخل !

ثم وجدنا فبركة قصص وروايات عن احداث ما قبل الجريمة.

ومنشورات فيسبوكية من صفحات تدعي الانتماء لخط ( المقا...ومة ) !

ووجدنا طشة هاشتاكية على تويتر ( عاشت ايدك ح ز ب ا ل ل ه ) لايعرف ماهي مصدرها وقد يتبعها بعض الجهلة من كل الاطراف دون معرفة ما ورائها من فتنة عمياء واتهام خطير للجهة المتهمة  !

وهنالك انتحاب وعويل في اسرائيل والسعودية للحادثة !

حتى وصل النحيب الى سفارة ( USA )  في بغداد !

شنو السالفة ...

هذا السنفونيات القذرة تذكرني بمجريات الامور والحرب الاعلامية ( النفسية ) التي رافقت سقوط الموصل فقد كان السقوط اعلاميا قبل ان يكون عسكرياً !!!

ومن نفس الجهات التي تطبل الان للفتنة ونقصد هنا قنوات الشرقية واخواتها والعربية وعاهراتها !

حقيقة لن اتعجب ان استمر التصعيد للوصول حتى الى المطالبة بمحكمة وتحقيق دولي في الحادثة لايقاع كل الطرف المقصود الايقاع به من وراء الحادثة كما حصل في سيناريوا اغتيال الرئيس الحريري من قبل اسرائيل ثم اتهام ( ح.ز.ب ا.ل.ل.ه ) لبنان بالحادثة مع اني اعتقد واجزم بان اسرائيل ستعترف بعد سنوات بانها هي المدبرة للتفجير ومع ذلك فلن يجروء احد على الاشارة لها او مجرد ذكر اعترافها بانها هي ( القاتل الذي مشى بجنازة قتيله ) بل سيتغابون عن التنويه اليه اصلا وحتى مع اعترافها ما دامت اصابع الاتهام متوجهة الى الشيعي الذي يعتبرونه اخطر من أسرائيل والحقيقة ان (( البعض )) يرى ان اسرائيل لاتمثل أي خطر عليه ( حقيقة مرة ).

واعتقد ان للتاريخ شواهد كثيرة واهمها ( قميص عثمان ) فمن قتل الخليفة الثالث هم انفسهم من عاد لرفع قميصه مطالبا للثار به من المتهم الاول ( علي ابن ابي طالب ) الذي قيل انه دبر المكيدة ليستحوذ على الخلافة وحتى من بيان فساد هذا الراي الا ( البعض ) لايعجبه الا هذا التأويل !!!

واليوم نحن نعيش المأساة من جديد !

داعش تعترف بالعملية !

والاعلام البعثي الامريكي يقول ( كلا ) وان المتهم هو ( ! )

فيتهمونه ويحركون عليه جيوشهم وجحوشهم الاعلامية للتاكيد على الكذبة ( وهنا مربط الفرس )

لاتعبون نفسك اغاتي .

الحقيقة ان شاء الله تطلع عن قريب !

وإذا الخبر اليوم بفلوس باجر يصير ابلاش !

بس لاتنسون ان امريكا قصفت بالطائرات الانتحارية مبنى التجارة العالمي وقتلت اكثر من ( 4000 ) من شعبها لاجل ان تتهم المسلمين بالحادثة وتشعل حربها الصليبية من جديد !

يعني شنو ( الهاشمي ) وغيره في مقابل اشعال فتنة جديدة بالعراق ...

عادي ( نفر ومات )  !

نسال الله ان يرحم الفقيد

نختلف ولكن لا نتخالف !

تحياتي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معاول هدم الدولة  
قول على قول « مَنْ أفتى بتشكيل الحشد عليه أنْ يُفتي بحلّه).
أقلام سوداء تكتب التاريخ !!  
متظاهرون وجوكرية
قريباً..محكمة الحريري في بغداد !  
الشباب مابين الأمل واليأس  
التاريخ يعيد نفسه  
لماذا أكره أمريكا - الجزء الأول      
تعالوا نصطف إسماعيل بعد إسماعيل فداء لدولة الفقيه  ..  
مجزرة بادوش..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك