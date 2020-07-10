قريباً..محكمة الحريري في بغداد !  

باقر الجبوري||

من خلال ما تم طرحه في الإعلام عن عملية اغتيال هشام الهاشمي !!!

المكان والزمان !

والاسباب !

والجهات المتهمة ( سلفا ) بالجريمة !

والجهات التي يتم تأليب الشارع نحوا اتهامها بالحادثة الان !نعتقد ان الموضوع بالاجمال كان مخططاً له !

وعلى مستوى كبير جدا جدا جدا !

فهناك تهويل اعلامي كبير .

وجدناه في الخارج اكبر منه حتى من اعلام الداخل !

ثم وجدنا فبركة قصص وروايات عن احداث ما قبل الجريمة.

ومنشورات فيسبوكية من صفحات تدعي الانتماء لخط ( المقا...ومة ) !

ووجدنا طشة هاشتاكية على تويتر ( عاشت ايدك ح ز ب ا ل ل ه ) لايعرف ماهي مصدرها وقد يتبعها بعض الجهلة من كل الاطراف دون معرفة ما ورائها من فتنة عمياء واتهام خطير للجهة المتهمة !

وهنالك انتحاب وعويل في اسرائيل والسعودية للحادثة !

حتى وصل النحيب الى سفارة ( USA ) في بغداد !

شنو السالفة ...

هذا السنفونيات القذرة تذكرني بمجريات الامور والحرب الاعلامية ( النفسية ) التي رافقت سقوط الموصل فقد كان السقوط اعلاميا قبل ان يكون عسكرياً !!!

ومن نفس الجهات التي تطبل الان للفتنة ونقصد هنا قنوات الشرقية واخواتها والعربية وعاهراتها !

حقيقة لن اتعجب ان استمر التصعيد للوصول حتى الى المطالبة بمحكمة وتحقيق دولي في الحادثة لايقاع كل الطرف المقصود الايقاع به من وراء الحادثة كما حصل في سيناريوا اغتيال الرئيس الحريري من قبل اسرائيل ثم اتهام ( ح.ز.ب ا.ل.ل.ه ) لبنان بالحادثة مع اني اعتقد واجزم بان اسرائيل ستعترف بعد سنوات بانها هي المدبرة للتفجير ومع ذلك فلن يجروء احد على الاشارة لها او مجرد ذكر اعترافها بانها هي ( القاتل الذي مشى بجنازة قتيله ) بل سيتغابون عن التنويه اليه اصلا وحتى مع اعترافها ما دامت اصابع الاتهام متوجهة الى الشيعي الذي يعتبرونه اخطر من أسرائيل والحقيقة ان (( البعض )) يرى ان اسرائيل لاتمثل أي خطر عليه ( حقيقة مرة ).

واعتقد ان للتاريخ شواهد كثيرة واهمها ( قميص عثمان ) فمن قتل الخليفة الثالث هم انفسهم من عاد لرفع قميصه مطالبا للثار به من المتهم الاول ( علي ابن ابي طالب ) الذي قيل انه دبر المكيدة ليستحوذ على الخلافة وحتى من بيان فساد هذا الراي الا ( البعض ) لايعجبه الا هذا التأويل !!!

واليوم نحن نعيش المأساة من جديد !

داعش تعترف بالعملية !

والاعلام البعثي الامريكي يقول ( كلا ) وان المتهم هو ( ! )

فيتهمونه ويحركون عليه جيوشهم وجحوشهم الاعلامية للتاكيد على الكذبة ( وهنا مربط الفرس )

لاتعبون نفسك اغاتي .

الحقيقة ان شاء الله تطلع عن قريب !

وإذا الخبر اليوم بفلوس باجر يصير ابلاش !

بس لاتنسون ان امريكا قصفت بالطائرات الانتحارية مبنى التجارة العالمي وقتلت اكثر من ( 4000 ) من شعبها لاجل ان تتهم المسلمين بالحادثة وتشعل حربها الصليبية من جديد !

يعني شنو ( الهاشمي ) وغيره في مقابل اشعال فتنة جديدة بالعراق ...

عادي ( نفر ومات ) !

نسال الله ان يرحم الفقيد

نختلف ولكن لا نتخالف !

تحياتي