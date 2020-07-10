سياسة العراق والولاية المتحدة الأمريكية الى اين ؟!!  

✍️: السيد احمد فليح الاعرجي ||

السياسة الدولية تعد ميداناً من أشد الميادين التي تنطوي على التنافس والصراع، نجد أن القواعد التي حددت تحرك اللاعبين فيها خلال المدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، قد تغيرت بشكل جذري بعد الإنهيار السريع للاتحاد السوفيتي السابق.ونحن إذ نحاول رسم الاطر المحتملة للسياسة الخارجية العراقية اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ندعو الساسة الجدد في العراق الى ان يحسنوا الفهم والتصرف وإدراك القواعد التي تحكم العلاقات الدولية الحالية، فنحن في عالمٍ لا يقبل المغفلين ولايغفر للجهلة ، وإن الخطأ في اتخاذ القرار السياسي الصحيح، تترتب عليه عواقب وخيمة تلحق الضرر والأذى بالأنظمة والشعوب ، وينبغى الالمام بها جيداً من قبل صانع القرار فان الدراسة سوف تمضي قدماً لبيان مستقبل السياسة الخارجية العراقية اتجاه الولايات المتحدة ، وسيمر العراق في مشاهد عديدة لإثارة الفوضى وعدم الإستقرار ، ( كسيناريو ) ،، النفط وسيناريو الخطف والاغتيال وغيرهم .. لذا علينا الوعي والارشاد والتمعن في مايجري والا سيذهب العراق الى الهاويه .

اللهم احظ العراق وشعبه