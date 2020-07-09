القدر افسد مخططاتهم!  

حسين فلامرز ||

تعتبر الخطط الخمسية والعشرية وغيرها من مثيلاتها مع اختلاف الزمن اليات صحيحة للوصول الى اهداف بعيدة المدى! هذا إذا ما تم الربط بين العقود والازمان وجعل البناء تراكمي عمود فقري فيها، بحيث لايتم دق وتد في الارض الا وتم حساب العمر والاقدار التي ستمر عليه بالاضافة لى الموقع والتوقع.

مات الكثيرون في العراق بل في العالم كله واخذ من البعض الرحمة ومن اخرين النقمة، وبعد يوم او يومين ينتهي كل شىء!ولأن الله سبحانه وتعالى وهبنا نعمة النسيان.

ماحدث بالامس في اغتيال المغفور له الهاشمي وهو تكالب الدول والمنظمات الدولية بالتعزية ونكس الاعلام والعقال بسبب موته وهو انسان بسيط وكل ماقدمه لايوازي خدمة ممرض واحد من محاربي الجيش الابيض الذين يقفون مع العراقيين الذين نال منهم الفيروس. نعم جن جنون الامبريالين وصعقت الامم المتحدة والامبريالية العالمية! ناهيك عن الضجيج الذي طغى على الكلمة الحرة وقوافل من المارقين والفاشلين الذين لايزالون يلعبون دور الكومبارس. مات الرجل رحمة الله عليه ونسال المغفرة! أما انتم ايها المنظمات الدولية والدول الامبريالية ألا لعنة الله عليكم فردا فردا! وتعازيكم هذه ليست سوى دليل بانكم لكم مخططكم وقد يكون هذا الذي اغتيل هو رئيس وزراء قادم للعراق!!! لأننا نعيش عالم بدون ضمير ولا وعي! فبينما يموت الالاف من اطفال اليمن وسوريا ولا هناك من يتأسف! ترى هل ترون وجوهكم الوقحة وانتم تتامرون على العراق! الرجل الميت غادر وانتهى! إلا ان كل سلوككم إن دل على شىء فهو يدل ان لكم مؤامرة بعيدة المدى بطلها المقتول. و لاغريبة ابدا ان يتجول بومبيو في البلدان ليدافع عن ال سعود في قتل الخاشقجي! اليوم يقف ليدافع عن الانسانية.

ان مايحدث في العراق مسيطر عليه من اولئك الذين لازالوا يسيطرون على الة القل، ولازالوا يقتلونا.