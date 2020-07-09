المقالات

القدر افسد مخططاتهم!  

69 2020-07-09

حسين فلامرز ||

 

تعتبر الخطط الخمسية والعشرية وغيرها من مثيلاتها مع اختلاف الزمن اليات صحيحة للوصول الى اهداف بعيدة المدى! هذا إذا ما تم الربط بين العقود والازمان وجعل البناء تراكمي عمود فقري فيها،  بحيث لايتم دق وتد في الارض الا وتم حساب العمر والاقدار التي ستمر عليه بالاضافة لى الموقع والتوقع.

مات الكثيرون في العراق بل في العالم كله واخذ من البعض  الرحمة ومن اخرين النقمة، وبعد يوم او يومين ينتهي كل شىء!ولأن الله سبحانه وتعالى وهبنا نعمة النسيان.

ماحدث بالامس في اغتيال المغفور له الهاشمي وهو تكالب الدول والمنظمات الدولية بالتعزية ونكس الاعلام والعقال بسبب موته وهو انسان بسيط  وكل ماقدمه لايوازي خدمة ممرض واحد من محاربي الجيش الابيض الذين يقفون مع العراقيين الذين نال منهم الفيروس. نعم جن جنون الامبريالين وصعقت الامم المتحدة والامبريالية العالمية! ناهيك عن الضجيج الذي طغى على الكلمة الحرة وقوافل من المارقين والفاشلين الذين لايزالون يلعبون دور الكومبارس. مات الرجل رحمة الله عليه ونسال المغفرة! أما انتم ايها المنظمات الدولية والدول الامبريالية ألا لعنة الله عليكم فردا فردا! وتعازيكم هذه ليست سوى دليل بانكم لكم مخططكم وقد يكون هذا الذي اغتيل هو رئيس وزراء قادم للعراق!!! لأننا نعيش عالم بدون ضمير ولا وعي! فبينما يموت الالاف من اطفال اليمن وسوريا ولا هناك من يتأسف! ترى هل ترون وجوهكم الوقحة وانتم تتامرون على العراق! الرجل الميت غادر وانتهى! إلا ان كل سلوككم إن دل على شىء فهو يدل ان لكم مؤامرة بعيدة المدى بطلها المقتول. و لاغريبة ابدا ان يتجول بومبيو في البلدان ليدافع عن ال سعود في قتل الخاشقجي! اليوم يقف ليدافع عن الانسانية.

ان مايحدث في العراق مسيطر عليه من اولئك الذين لازالوا يسيطرون على الة القل، ولازالوا يقتلونا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدر افسد مخططاتهم!  
لا جديد في الكوفة الموقف!!!  
الشهرة وأهتزاز الصورة  
مشاهداتي (سيد محمد )  
كيف يخرج العراق من عنق الزجاجة الأمريكية؟!  
اميركا وايران؛ وهن الذرائع وصلابة الاذرع  
وباء كورونا.. والسلاح المنفلت  
الاساءة للامام الخامنئي جريمة يعاقب عليها القانون  
لا تخسروا الدولة  
التخبط بإدارة الأزمة..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك