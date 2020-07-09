المقالات

مشاهداتي (سيد محمد )  

84 2020-07-09

محمد وناس

 

منذ صغري اسمع جدتي رحمها الله اذا اشتد عليها المرض  او داهمها امر جلل تسال الله بالسيد محمد سبع الدجيل . فكان وقع اسمه عليه السلام ذو اثر كبير على نفسي . مع اني لم ازره الا مره او مرتين في حياتي حتى صدرت الفتوى المباركه من سماحه السيد السيستاني اطال الله عمره , فكان نصيبي ان اكون خادما له مع رجال المرجعيه رجال الحشد الشعبي في تحرير مدينه بلد والدفاع عنها في ما بعد.

 بعد ظهر يوم من ايام تموز الساخنة جدا  بحرارتها وباحداثها , وصل النداء الى مقر اللواء الثاني حشد شعبي  بوجود تعرض على مدينه بلد من جهة منطقه عزيز بلد  واهل المدينه يطلبون العون من الحشد .

توجه الشباب باقصى سرعه الى المدينه التي تبعد عن مقر اللواء مسافه تسعه كيلو متر بسياراتهم .

لم اشاهد في حياتي قبل هذا اليوم اهل مدينه مؤتلفين ومتآزرين على البلاء مثل اهل بلد . الكل يتحركون باتجاه مكان التعرض .

شباب .. شيوخ .. رجال .. وحتى النساء  .

شاب يركب دراجه ملابسه توحي انه عامل بناء وامامه سلاحه ..

شيخ كبير معتمر الكوفيه والعقال وبيده سلاح .

سيده تحمل صندوق عتاد .

المدينه كلها تتحرك باتجاه واحد ..

عند وصولنا نصب مجموعه من الشباب الهاونات وبدؤوا بأخذ الاحداثيات   .

مجموعه اخرى تجهز نفسها للدخول الى خط المواجهه المباشره وتأخذ التعليمات ..

 مجموعه اخرى تقوم بإنزال العتاد وأهل المدينه يساعدونهم .....

كانت مواجهه صعبه وعنيفة جدا .  موقعي مع قوه الاسناد ( الهاونات ) ومعي مجموعه من الشباب ( خمسه ) من طلبه الجامعه التحقوا للعمل في الجانب التبليغي و الاعلامي للحشد بمعنى اخر خبرتهم القتاليه ضعيفة , مع حماستهم وشجاعتهم المنقطعة النظير , خوفي عليهم  اضافه الى اوامر من مسؤولي المباشر منعني  من التقدم الى الخط الاول .

الشمس تتجه نحو المغيب بسرعة تفوق سرعة الاحداث . والشارع الذي امامي بين فتره  والأخرى يحمل جثه شهيد او مصاب .

وبين اللحظه والأخرى تأتي مجموعه من خلفي لتلتحق بالمجاهدين في الخط الاول  الذي يبعد عني ٢٠٠ متر  ..

اراقب عيونهم وهي تتوسل ان اتقدم بهم .

وأصارع نفسي بين القبول وبين تركهم والذهاب وحدي .

صوت الانفجاريات ودوي الرصاص الذي لا يترك فرصه للتفكير .

توارت الشمس خلف بساتين الكروم , وبداء الظلام ينشر خيمته فوقنا .

قررت ان ادخل وحدي واترك الشباب في مكانهم ..

تحركت بين الاشجار المزروعة على جنبي  الشارع باتجاه الخط الاول مع اول مجموعه اتت من الخلف  .

نتحرك بشكل متعرج ونخفي انفسنا خوفا من القناصين ....

قبل ان اصل  الساتر  واذا برجل كبير بالعمر يرتدي (دشداشه ) اللباس العربي  ويضع على راسه عقالا ومعصوبا بكوفيته غطت جزاء من وجهه وهو يسري نازلا من الساتر راجعا لوحده في وسط الطريق غير ابه ولا مهتم برصاص قناصي داعش .

ناديته .. يا حاج تعال هنا سوف تصاب ..

التفت الي وابتسم ( ماكو شي لا تخاف )

عجيب .. لما  هو عائد  وهو يملك كل هذه الشجاعة ..

ناديته مره اخرى وبصوت عالي وإلحاح  حتى اوقفته 

( ولدي لا تخاف المعركه انتهت )

كيف انتهت حاج وحن في وسط النار ,

 ( يا وليدي الغالي سيد محمد  بنفسه يقود المجاهدين في هذه اللحظه  انا شفته بعيني وهو يتقدم عليهم )

صدمتني الكلمات .... هل اصدق هذا الشيخ وانا ارى النار تحرق ما حولي  . ام اكذبه وهو يسير بكل ثقة تارك النار خلفه .

اثارته ملامح وجهي و الاستغراب الذي بدا علي . فقال انظر الى الساتر ماذا ترى ...

النار تلتهب في مواقع داعش .

توقف الرمي . وانتهى صوت الرصاص . عمت حاله السكون الا من هتافات المجاهدين وتهليلهم بالنصر .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدر افسد مخططاتهم!  
لا جديد في الكوفة الموقف!!!  
الشهرة وأهتزاز الصورة  
مشاهداتي (سيد محمد )  
كيف يخرج العراق من عنق الزجاجة الأمريكية؟!  
اميركا وايران؛ وهن الذرائع وصلابة الاذرع  
وباء كورونا.. والسلاح المنفلت  
الاساءة للامام الخامنئي جريمة يعاقب عليها القانون  
لا تخسروا الدولة  
التخبط بإدارة الأزمة..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك