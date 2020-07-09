المقالات

كيف يخرج العراق من عنق الزجاجة الأمريكية؟!  


عمار محمد طيب العراقي ||

 

بداية نتساءل: لماذا نتاج السياسة لدينا فجور في الخصومة، وعداء شنيع في المواقف، فتتحول إلى أفخاخ وشراكات، ومخالب تدمي وتؤلم وتفتك؟

إذا كنا طوال قرن من الزمان وحتى اليوم، لم نتعلم من السياسة كيف نختلف وكيف نتعايش.. وكيف نعمل ونقبل الآخر.. بل وكيف نعمل بإخلاص؛ من أجل صالح الوطن والمواطن، فكيف لنا أن نتعلم خلال فترة قصيرة، هي فترة حكومة الكاظمي المؤقتة، التي لا يبدو أنها ستكون مؤقتة، وذلك نظرا لمعطيات حراكها في أيامها الأولى، لكي نخرج من هذا المأزق الذي حشرنا أنفسنا فيه؛ بوعي أو بغير وعي ..

لذلك فإذا كانت السياسة؛ هي هذه التي عرفناها ونتعامل بها اليوم، فلتذهب إلى الجحيم ولنعش دون كل هذا الاهتراء السياسي، والفحش الحزبي والاعلامي، الذي لا حدود لكراهيته وتمترسه، وتحوصله في دوامة الخوف والموت والعداء المضمر والمعلن.

كنا نعتقد أن اقتران الديمقراطية بالتعددية الحزبية، وبحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفتح المجال واسعاً أمام منظمات المجتمع المدني ، لتقوم بدورها كما يجب، هو الذي سيهيئ المناخ الآمن والمناسب لنا،لخدمة الشعب والوطن.. لاسيما أن البعض كان يعتبره إنجازاً، أقرب ما يكون إلى الإعجاز التاريخي، لأنه جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية اتسمت بالتعقيد والتحولات الجذرية، بمسار التاريخ المعاصر الذي شهد انهيار إمبراطوريات وتفكيك دول .

كنا نظن أنه كلما زاد هذا الإنجاز ابتعاداً عن لحظة انطلاقه، توغلاً في سفر التاريخ، تجلت عظمته وأهميته، وأبعاده الوطنية والإقليمية ، وإن كانت التجربة الديمقراطية ليست طويلة، إذا ما قسناها بتجارب الدول العريقة، في الممارسة الديمقراطية، ولكننا لم نحسن التعامل مع هذا الإنجاز، واستغلاله لخدمة الشعب والوطن، وإنما حولناه للتقاتل فيما بيننا، وبثت من خلاله روح الكراهية والانتقام من بعضنا بعض...

هذا ما يجعلنا نقول: ألا قاتل الله السياسة إن كانت بمثل هذا العبث، وسحقًا لساسة واعلاميين يكون الوطن عندهم؛ هو آخر ما يفكرون به أو يعملون من أجله.

وإذا كانت العملية الانتخابية، تمثل روح النهج الديمقراطي وتتويجًا له فإنها تعتبر إطاراً؛ تلتقي عنده الأحزاب والتنظيمات السياسية، من مختلف ألوان الطيف لخوض منافسة شريفة، وهو ما يميز الديمقراطية الحقيقية، حينما تمارس بصدق وشفافية، لا رقيب عليها سوى رقابة الضمير البشري، الذي إذا تحرر من كل الأنانيات، عاد إلى حقيقته الطبيعية، وهي الصدق والأمانة..

من هذا المنطلق يتعين على كل الحركات والقوى السياسية، بمختلف توجهاتها وأيدولوجياتها،  أن تقوم بدورها كشريك فاعل، إلى جانب القطاعات الرسمية، في تنمية الوعي بأهمية حقوق الإنسان، والممارسة الديمقراطية الحقة لدى المواطن، وبدون هذا التكامل سنظل نغرد خارج السرب، مهما ادعينا أو ضحكنا على أنفسنا؛ أننا نسير في الطريق الصحيح، بينما إتجاهنا؛ في ظل ما نقوم به من تصرفات خاطئة عكس ذلك تماما.

على كل المعنيين، دولة وإن كانت لم تكتمل أو تترسخ ملامحها بعد،  وقوى سياسية وإن كانت قليلة التجربة؛ ولا تعرف بالضبط ما لها وما عليها، أن يستوعبوا أن  الشعب العراقي يعرف منهجه وطريقه، وأنه الضلع الرئيسي في مثلث صناعة غد العراق، المتمثل بالشعب والمرجعية التي هي الرأس، والحشد الشعبي الذي هو القاعدة والمرتكز..وأن هذا المثلث قد أصبح قويا ومتماسكا، ولن تزيده المؤامرات الا ان يكون اكثر صلابة وتحد، في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيو سعودي، والانتصار عليه، وقد جربه اعداء العراق التاريخيين في ثورة العشرين وخرجوا مهزومين.

من المؤكد أن الأمريكان وتحالفهم الصيوسعودي، ومعهم أتباعهم الأذلاء المحليين واعلامهم السرطاني المضلل، سيستوعبون الدرس، وأنه سيأتي يوم يستطيع فيه العراقيون، بمثلثهم القوي المتماسك، ان يخرجوا العراق  من عنق الزجاجة الأمريكية، التي حشره الأمريكان فيها، منذ عام 1963 عندما جاءوا بقطارهم الذي ركبه البعثيين..

شكرا

9/7/2020

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدر افسد مخططاتهم!  
لا جديد في الكوفة الموقف!!!  
الشهرة وأهتزاز الصورة  
مشاهداتي (سيد محمد )  
كيف يخرج العراق من عنق الزجاجة الأمريكية؟!  
اميركا وايران؛ وهن الذرائع وصلابة الاذرع  
وباء كورونا.. والسلاح المنفلت  
الاساءة للامام الخامنئي جريمة يعاقب عليها القانون  
لا تخسروا الدولة  
التخبط بإدارة الأزمة..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك