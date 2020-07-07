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الخبير في نشرات الاخبار  


رياض البغدادي ||

 

كثير ما نسمع ونرى لقاءات بالخبراء الاقتصاديين والعسكريين والامنيين وغيرها من الاختصاصات ... انا شخصياً عندما اسمع هكذا لقاء لا يكون استماعي لهذا الخبير جدياً الا بعد ان أرى اسمه ولقبه العلمي، فالخبير الاقتصادي ان لم يكن ذو شهادات علمية في مجال التخصصات الاقتصادية .. حقيقة لا اهتم كثيراً لكلامه في الاقتصاد وان لم يكن ضابط عسكري ذو تجربة لا استمع له عندما يحلل سير المعارك في معركة ما .. وكذا الحال في الخبير المالي لا استطيع تسليمه عقلي ليشحنه بمعلومات في الامور المالية ان لم يكن خبيراً في هذا التخصص عن شهادات علمية تثبت ذلك ...

وهناك بدعة ابتكرها الاعلام حديثاً هو الخبير في شؤون المرجعية مع انه لم يدرس ولم يسمع بعلم اسمه المنطق وهو من اوليات الدراسة في مدارس المرجعية او الخبير الامني وهو حارس ليلي لم يعمل في حياته ...

اخوتي الاعزاء ارجو الانتباه الى هذه البهلوانيات الاعلامية والاهتمام بها كثيراً لكي يستطيع الانسان ان يحصن عقله من الاختراق.

ونقطة مهمة اخرى في قضية الخبراء وهي ان الخبير يحلل القضية بحسب خبرته في التخصص المعين الذي درسه وعمل به فإذا تجاوز تخصصه حاول ان تكون حذر في الاستمرار بالاستماع اليه ...

يعني قبل اسبوع كنت استمع الى خبير عسكري امريكي على قناة امريكية كان يحلل الطريقة العسكرية التي سيتخذها الجيش الكوري الجنوبي لتحييد السلاح النووي لدى الجيش الكوري الشمالي وعندما سأله المقدم عن رأيه في امكانية وقوع هذه الحرب اجابه الخبير العسكري المحترم بأن هذا سؤال يجيب عنه المحلل السياسي لان اختصاصي عسكري ورأيي السياسي حاله حال اراء عامة الناس فلا اظن سيفيد المشاهدين ..

ولا تفوتكم قضية الحيادية في تقديم الخبير خبرته فإذا رأيته منحاز فلا قيمة بعد ذلك لخبرته، ولي تجربة مع احد الخبراء عندما سمعته يصف الصواريخ الايرانية التي قصفت قاعدة عين الاسد بأنها عبارة عن ( گيزرات ) فعرفت حينها انه ليس خبير ولا هم يحزنون، وفعلاً اثبتت الايام انها لم تكن كيزرات وقد اصابت اهدافها بشكل ادهش الامريكان انفسهم ...

وتوجد نقطة اخرى يجب ان أُنبهكم اليها وهي ان الرأي الشخصي يختلف عن الخبرة، فكل الناس لها آراءها الخاصة ومن حقهم ان يعلنون عنها في الاعلام او الفيسبوك او غيرها من اماكن لكنها قطعاً تبقى ضمن دائرة الرأي الخاص ولا يمكن ان تتحول الى خبرة ان لم تصدر عن دراسة العلم الخاص بذلك الرأي ..

فأنا شخصياً اختصاصي هو الهندسة الكيمياوية لكن لي القدرة على كتابة آرائي في الشأن السياسي والاجتماعي وهذا من حقي لكن يبقى رأيي هو رأي خاص وليس خبرة اقدمها لقرائي الكرام ..

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