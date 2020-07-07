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فنتازيا 7/7/2020  

19 2020-07-07

جهاد النقاش ||

 

١- لو أن صحيفة إيرانية نشرت الكاريكاتير المسيء للسيد السيستاني / جا حتى داعش استنكر.

٢- هذه أفضل حكومة مرت بتاريخ العراقيين/ فقد نظفت الشاشة من نكرات كثير.

٣- أتعلم لماذا هناك تفاوت بتعيين الناشطين؟/ الأجر على قدر المشقة!

٤- الحكومة العراقية تحاول حماية القوات الأمريكية/ التي جاءت لحماية الحكومة العراقية.

٥- تعيين من أهان الرتبة/ رئيسا لشبكة الإعلام كي يرجع الهيبة!

٦- حين تكون المظاهرات ضد آل سعود/ تصبح قوات الشغب مقدسة!

٧- خبير أمني يستشير غبير/ بموضوع أمني!

٨- الحرة والحدث لهسه ميعرفن قتلة سبايكر؛ والبارحة وصلن للقاتل كبل ما يوصل لبيته/ مدري ليش اذكرت سالفة النبك وبول البعير!

٩- السفير البريطاني: يجب على الحكومة وبدعم المجتمع الدولي محاسبة الجناة/ سيناريو الحريري.

١٠- ليش من تذكر التقرير اليتحدث عن الفوج الرئاسي/ يسكت الناشطون!

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