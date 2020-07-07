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العراق والمنزلق الاقتصادي والسياسي !!  


 

✍️ السید احمد الاعرجي ||

 

يمر العراق بنوبة صحية من الجانب السياسي والاقتصادي وهذه النوبة هي عدم المبالات ولعدم معالجة مايجري في الشارع العراقي والكيانات الحزبية الموبؤة بالفساد بحيتانها المسرطنه .. تمر الاحزاب حالياً بصراع الوجودي-الصفري - والشارع ينتظر من الفائز والخسران والضحية هم الرعيه تحت ظل هذا البلد العريق يعيشون بقوت يومهم ليتداركوا الأزمة الاقتصادية والسياسية ، لكن هل ستبقى الأمور هكذا والشارع يشاهد ومكتوف الأيدي؟! بالطبع كلا .

والحكومة هل ستبقى وتتغير ؟! نعم بلا شك

لكن ماذا سيجري بعد تلك الحكومة ؟!!

يجري مالم يجري سابقاً من حيث التدهور الاقتصادي ومن المحتمل لا يوجد رئيس وزراء الى العراق .. السبب الإقتتال السياسي من اجل ( الكرسي ) وترك الشعب وعدم احتوائهم ، فهل الشعب سيصدّق الحكومة عندما توعد ، حتماً كلا ، لماذا ؟

لان الشعب شبيه الحكومة من حيث الانتماء الداخلي والخارجي ..

فالنتيجه : الصراع باق والمؤامرة قائمة ، فالأمر من الشعب الى الشعب بتوعيته فكرياً وثقافياً لينتقل العراق وشعبه الى مرحلة فتور وهدوء نسبي لوضع سياسة وبروتكول جديد ليخرج من الصراع الصفري الى الصراع التنافسي . .

و إلا القادم أسواء من اليوم !!

 

اللهم احفظ العراق وشعبه ، وعلمائه ، وقادته ..

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