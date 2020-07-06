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أنهم يصنعون سيادة !!  


🖋 قاسم سلمان العبودي ||

 

 بمعزل عن موافقة رئيس الحكومة العراقي ، أو  وزيرنا الشهم ، أو حتى قيادة عمليات بغداد ( النجره ) ، أجرى الطيران الأمريكي مناورة عسكرية بالسلاح الحي في قلب بغداد النابض بالحياء من سلوك قادتها  . ضارباً عرض الحائط ما يسمى بهيبة الدولة العراقية التي صدعوا رؤوسنا بها نواشيط السفارة الأمريكية .

بغض النظر عن الطريقية الأستعلائية ، للجانب الأمريكي ، والدونية للجانب العراقي ، فأن الذخيره الحيه أستخدمت من قبل الطيران الغاصب لمنظومة باتريوت التي تم نصبها فوق مبنى أكبر سفارة أمريكية في العالم ، ليخرس الألسن التي تنادي بالهيبة والسيادة العراقية التي ذهبت أدراج الرياح منذ عام ٢٠٠٣ والى اليوم . الرعب الكبير الذي أصاب  العوائل العراقية المتاخمة للسفارة لم يكن في وارد أهتمام الحكومة العراقية أو الجيش الأمريكي ربما لأعتبار الأخير بأن العراق ولاية من ولايات أمريكا المتحدة !

أكتفى الجانب العراقي بالصمت وهو يرى الخرق الواضح لسيادته ممزقاً تحت نيران الصواريخ  الأمريكية  التي  أنطلقت .

  لم نسمع حسيس ولا نجوى ، لذباب الكاظمي الألكتروني الذي أخذ على عاتقه أيهام الشارع العراقي بأنتهاك السيادة من قبل شباب المقاومة ، وهم منه براء ، براءة الذئب من دم أبن يعقوب .

المهم تكللت العملية العسكرية بنجاح باهر ، وتم أعتراض الصاروخ المنطلق ، ونزلت الشظايا فوق رؤوس الأشهاد ، ورتعب من أرتعب ، وجفل من جفل لكن السيادة المزعومة لم تهتز بنظر رئيس الحكومة وجوق المطبلين ( عراقيون ) الذي تزعمه بلا فخر عمار الحكيم .   المهم أن تبقى السفارة شامخة كنخيل العراق الذي جفت مياهه ، بسب مساومة الجيش التركي الذي غزا العراق من جهته الشمالية للحفاظ على السيادة التركية التي تعلوا على السيادة العراقية بسنين ضوئية .

يا سيادة الرئيس من خرق السيادة الجيوش الأجنبية  التي تتقافز كا القردة في الساحة العراقية ، وليس اللواء ٤٥ حشد شعبي .

 يا زعيم ( عراقيون ) يا سليل العائلة الحكيمية المجاهدة ، هل تعلم بأن الجيش التركي أستقرت به النوى في محافظة دهوك ؟ فأين عراقيتك من هذه الأحتلالات التي مزقت السيادة وهيبة الدولة على حد سواء ؟؟

أنا لا أتوقع منكم أي أجابة ، لأنكم وبكل بساطة سرتم وفق مخطط أمريكي خبيث ، أخرسكم وكل جيوشكم الأفتراضيون القابعين خلف الكيبوردات ، لصناعة سيادة وهمية مزيفة .

أذكركم بأن للعراق رجال شرفاء سيذودون عنه حتى الرمق الأخير ،  سيصنعون سيادته بدمائهم الزاكية وليس من خلف الكيبوردات ، أو التكتلات الرنانه التي ما أن تنتهون من كتل ، حتى تدخلوا آخر ، للأجهاز على ما تبقى من مناصب دنيوية زائلة لا محالة .

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