الحاكم الصدفة فتح الباب للنيل من الرموز  

حسين فلامرز||

تعتبر حالة الاستقلال واحدة من اهم سمات الامم المحترمة ذات السيادة التي يشعر بها جميع المواطنين سواء أن كانوا في سدة الحكم أو غيرهم من العاملين المنتجين وغير المنتجين، وهذا يظهر جليا في شخصيات ذاك المجتمع الذي يحكمه العرف والقانون.

حاكم جديد في العراق سيحكم لمدة سنة واحدة او اكثر بقليل بدأ بقطع رواتب المتقاعدين ومهاجمة سياسي رفحاء ووزير كهرباءه بدأ ببرنامج قاسي لترويض القطيع! ثم اوقف كل الرواتب مباغتا أشرف الة قتالية على وجه الارض حفظت شرف العراقين واهدت رئاسة مجلس الوزراء للسيد الحاكم. سيحكم سنة واحدة وغير كل القادة واحاط نفسه بشخوص تفوح منهم رائحة لايمكنني ان اطلق عنوانها خجلا!!! فكيف هو يحيط نفسه بهم ويشمها يوميا! بمجرد النظر الى من يتحدث بالنيابة عنه لتعرف من هو وكيف يفكر السيد الحاكم!

شخيصا وببساطة الهجوم على السيد علي السستاني دام ظله حركة مكملة لما يحدث داخل العراق ومن خلال الدولة نفسها! الحاكم بدأها والاعوان يكملوها أما هؤلاء الموجودون في سدة الرئاسة حرقوا صور شهداء الحشد واتهموا الرموز الدينية بالفساد ولم يبقوا دينا الا وحولوه الى بغاء واعتدوا على الرموز الدينية بكل وقاحة! والشرق الاوسط السعودية شريكة مطلقة في تعميم وترويج مظاهرات تشرين الاسود! مالكم لاتقرأون؟

من يظن منكم ان حركة الشرق الاوسط عرضية وغير مخطط لها! فهو يظن ظن السوء! ان هذه الحركة هي لجس النبض ومثلما ذبحوا الخاشقجي في اسطنبول! سنذبح ولكن من غير سكين! ان التقرب من السعودية هو الحل الوحيد للخلاص من تأمر المتامرين وهذا مايخطط له اعداء امتنا العراقية التي ان شاء الله لاتكون متحزبة لأحد إلا لله. ولابد من ايقاف رئيس الحكومة الحالي وعلى العلن ليبلغ الجميع بالاجراءات التي اتخذها هو وماهو موقفه من التعدي على مذهبنا الحنيف وتقاته! انه من العيب والمخجل ان تعتقل عراقي دافع عن شرف العراقيين وانت منهم سيادة الحاكم وتسلمه لقاتلي العراقيين الأبرياء بينما كانوا يقتصون من طاغوتهم. بينما تريد ان تهرول باتجاه الة السعودية الصهيونية التي لم نسمع منك حدة كما تحدثت عن أهل رفحاء! إن لم يقولها أحد لك سأقولها لك! أذا استمريت بهذا النهج فاعلم انك استلمتها من غيرك! أذا كبرت الموهبة زادت المسؤولية! ترى ماهي مسؤوليتك سيادة الحاكم؟

ان ترويض العراقيين غير مبرر! لأنهم وانت اعرف الناس الان بانهم يحكمون من أناس خاوية العقول! ومليئة بالجعجعة والاعلام الفارغ الذي سينفجر عليك وعلى من معك! فاليات المقاومة تتطورت! وأما أليات العمالة فقد مع الزمن تقهقرت.