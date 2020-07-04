المقالات

الحشد مفخرة للعراق والاسلام


  السيد محمد الطالقاني||

 

عندما تهاون الدواعش من السياسيين وباعوا ارض الوطن الى الاستكبار العالمي وحدث الذي حدث ,  وانهارت المؤسسة العسكرية حيث كان على مراى الجميع  كيفية انهزام قادة الجيش والشرطة وتركهم اسلحتهم الى الدواعش جراء هذه اللعبة السياسية القذرة, وهنا استغل الدواعش هذا الارباك العسكري فاخذوا ينشرون  اشباه رجالهم ومرتزقتهم بشكل سريع في الاراضي التي استولوا عليها حتى استطاعوا ان يتقدموا باتجاه العاصمة بغداد ويصلوا  الى اسوارها . فكانت حكمة القائد الشجاع المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (حفظه الله) في كيفية قمع هذه الفتنة, وطرد العدو باصداره الفتوى المباركة في الوجوب الكفائي على كل من يستطيع الدفاع عن ارض المقدسات, هذه الفتوى التي أنقذت شرف العراقيين ومقدساتهم ولولاها لأصبح العراق ساحة للاقتتال الطائفي . فأنقذت هذه الفتوى العراق من الرجوع الى المربع الاول, ورفعت الروح المعنوية للجيش والقوات المسلحة بعد الانهيار التام الذي اصابهم , وبعد ان وجدوا ان هذه الفتوى ليس فيها رائحة للطائفية , بل هي من اجل انقاذ هذا الشعب بغض النظر عن قومياته ومذاهبه,   فهي لم  تصدر حين اشتد الارهاب ضد الشيعة ومراقدهم حيث تفجير المرقدين العسكريين في سامراء,   بل صدرت عند احتلال المناطق الغربية للعراق مما اذهلت الاستكبار العالمي في عظمتها, وحطمت حلم المشروع الامريكي وحلم اسرائيل من البحر إلى النهر. ان السياسين من الذين باعوا شرفهم للاجنبي نراهم بين الحين والاخر وبعد ان تنفسوا الصعداء بفضل ابناء الحشد الشعبي واعادوا لهم ولاهلم الحرية والكرامة, نراهم اليوم يحاولون ان ينالوا من الحشد الشعبي ويتهمونه تارة بالطائفية وتارة بسيطرة الاجندات الخارجية عليه. نحن نقول لهم ولكل السياسيين, ان هذا النصر الذي حققه الحشد الشعبي كان  بارادته واتباعه مرجعيته الدينية,   هذه الارادة هي التي سوف تغيير خارطة العراق السياسية, وتاكدوا ان الحشد هي قوة تكمن في نفوس كل ابناء شعبنا الشرفاء,  وليست هي مجرد اسماء ثبتت في سجلات المؤسسة العسكرية. فااحذروا اللعب بالنار .. فان ساحات المواجهة تشهد لنا في انتفاضة رجب, وانتفاضة 77,  وانتفاضة 91,  فنحن جنود المرجعية ليس لدينا مانخشاه سوى الله تعالى فليفهم العاقلون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصبع على الجرح؛ السيستاني الرمز والدولة ..  
"الشرق الأوسط "..لا يطهرها الاغتسال بماء زمزم سبع مرّات  
تقييم ..!  
حصانة الأمة العراقية دعامتان اساسيتان                         السيد السيستاني والحشد 
حماية الثروات من التجاوزات
المرجعية الدينية العليا .. رمز عراقي
الحشد مفخرة للعراق والاسلام
دين الباحثين عن المناصب!  
ساسة السنة وترويض مجتمعهم  
الحظر ليس كافياً لوحده لكنه مفيد جداً..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك