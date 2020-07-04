دين الباحثين عن المناصب!  

مازن الشيخ ||

بأي معسكر انت؟ وماذا يعني هذا السكوت الصادم والعمل بصمت دون فائدة منك للمذهب او للمقاومة الفعلية وليست الشكلية؟ اين انت من الف حدث حدث وموقف استجد!

ولماذا بصمت ونعومة مع الكاظمي ومع ما تقوم به لماذا كل هذا العشق "سماحة مرجع المناصب" ولماذا الميل عن جادة نصرة أهل الحق؟! متى كان هذا مسار من يؤمن بولاية الفقيه التي "كنت" تدعيها وتثقف عليها وتنظر لها وأنك الخليفة والخلف؟!

هل فعلاً ما نراه منك بعد أن اوهمتنا بأنك على مسار الولي الصدر المقاوم الذي نبذ الدنيا بشكل فعلي وقدم كل ما لديه لمقارعة البعث، ماذا انتفعنا منك وانت لا حركة لك إلا بمقاسات المصالح والنفعية والوصولية والبراغماتية.

انا والكثير معي ندين موقف حزبك المخزي وانت تقتنص الفرص مع كل حدث يحدث وترمي بخيوطك الناعمة وجيش من شيوخ ومسؤولين ترتب لك الأوضاع، نطالبك بالتراجع عن هذا الفعل المشين والظهور بمظهر المؤمن الواضح لا الذي يركض خلف كل منصب يدر المال!

فعندما يكون خيارك بجهة نظم البقية من أخوة يوسف وانت تتقدمهم واعني حزبك وانت الاب الروحي! هل هذا ما رافقت مثل الصدر المقاوم من أجله صمت وقنص للمناصب وترتيب دون أي إعتراض على أمور كثيرة اقل منك ومن حزبك كان لهم موقف وموقف مشرف!