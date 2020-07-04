المقالات

اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب  


سعود الساعدي||

 

دائما ما تهدينا السياسات الأميركية الطائشة أو الصهيونية المستهترة أو السعودية المتهورة، فرصا تاريخية في منعطفات حرجة نمر بها، وعند مضائق استثنائية تقطعها سفينة الشهداء الأحياء وخط الأحرار في زمن الاستعباد الأميركي. فبعد الغارة الفاشلة التي أعادت كاسحة الضغط الأميركي المتواصل إلى المربع الأول، ومهدت بعد وثبة الحشد الى تكسير أسوار العزلة السياسية والاجتماعية والنفسية للقوى الشيعية المناوئة لمشروع الاستعباد والتطهير العنصري الأميركي، جاءت إساءة صحيفة الشرق الاوسط السعودية لتتطاول على مقام المرجعية الدينية في النجف الاشرف وتمهد لمحاصرة المشروع السياسي الأميركي السعودي في العراق والساعي بقوة وسرعة للهيمنة على مفاصل الواقع السياسي بكل عناوينه المعلنة وبعدها المخفية.

إذا كانت وثبة الخضراء قد أعادت التذكير بقواعد القوة وتوازناتها وكشفت عن عدم قدرة الخصم على الحسم الميداني في الظروف الحالية وساهمت برفع المعنويات واعادة تنظيم وترتيب البيت الممانع والخروج من صدمة فتنة تشرين الأول ٢٠١٩ والانتقال من حالة الانكماش إلى موقف المبادرة والهجوم فإن الاساءة للمرجعية رغم ما سببته من آلام ومن جروح للكرامة وتعد على رمز الدين فهي فرصة سانحة لتشكل محطة إنطلاق سياسي يوظف وينمي الغضب الشعبي لمحاصرة المشروع المناوئ للعراق وسيادته وكرامته ومرجعيته وحشده ومستقبله كما يشكل في الوقت نفسه نقطة إنطلاق وتأسيس لملامح المشروع السياسي الجامع والمواكب والمستوعب لتحديات المستقبل القريب والقادر على قيادة السفينة وايصالها الى مرفأ الأمان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصبع على الجرح؛ السيستاني الرمز والدولة ..  
"الشرق الأوسط "..لا يطهرها الاغتسال بماء زمزم سبع مرّات  
تقييم ..!  
حصانة الأمة العراقية دعامتان اساسيتان                         السيد السيستاني والحشد 
حماية الثروات من التجاوزات
المرجعية الدينية العليا .. رمز عراقي
الحشد مفخرة للعراق والاسلام
دين الباحثين عن المناصب!  
ساسة السنة وترويض مجتمعهم  
الحظر ليس كافياً لوحده لكنه مفيد جداً..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك