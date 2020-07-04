المقالات

عذر اقبح من فعل ..!  


عبد الحسين الظالمي||

 

 صورة الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط  بحجة الدفاع عن السيادة العراقية  وعن الشعب العراقي واضح الهدف والمقصد .

مجرد وجود شكل المعمم وملامح الصورة التي تشير الى مرجع ما مهما كان ومن اين كان فهي اساءة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الى تبرير .

منهج الخصوم وادواتهم واضحة والاستهداف واضح والقضية قضية  تمزيق هذا المكون قطعة بعد قطعة لتسهل المهمة والتي بدءت من ( عزل ايران عن العراق ثم عزل المرجعية والعتبات والانفراد بالعملية السياسية ثم العودة الى المرجعية وتسقيطها لتتمم عملية الافشال لما يسموه بالمشروع السياسي الشيعي بعد ان افشلوا المشروع السياسي السني في مصر)

وكنا متوقعين بعد ان ينهون تسقيط السياسين والعملية السياسية والحشد  سوف يبدون في تسقيط المرجعية والحوزة العلمية لانهما سر قوة المذهب  والقضية مجرد وقت لا اكثر او كما يقال تكتيك يجري وفق مراحل ،

وقد جاء دور العتبات المقدسة والمراجع .وان مضت هذه الاساءة بدون ردت فعل كما حدث  من رد على اعتقال ابناء الحشد فاسوف نسمع ونرى اسوأ مما سمعنا وسوف يتجاوزون كل الخطوط الحمراء.

فلا مهنية امام تنفيذ مخططات الاسياد لذلك ان مضت الاساءة هذه على السيد السيستاني  او غيره فهذا يعني اننا سوف ننتظر صفعات اقوى واسوء اتمنى على كتابنا ومثقفينا  عدم الانسياق مع تبرير الصحيفة ان المقصود غير السيد.

  نقول المقصود هو المرجعية في العراق او في ايران السيد المرجع او غيره النتيجة عندنا انه السيد المرجع لانه يمثل الكل واذا اوجب السيد المرجع الجهاد الكفائي فانحن علينا ان نوجب على انفسها واجب الدفاع عن المرجعية وكيانها ووجودها وشخوصها.

وختما نقول شسع نعل المرجع يشرف تيجان رؤوسكم التي تسببت في هدر كرامة الاسلام وسفك دماء اتباعه بفتاوي الظلال والتكفير على عكس فتاوي المرجعية الدينية التي صانت العرض والدماء والمال والتراب وشتان بين الثرى والثريا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عذر اقبح من فعل ..!  
إساءة "سخيفة الشرخ الأوسخ" للسيد السيستاني
الشرق الاوسط؛ اساءات متكررة ومواقف ماجورة  
كيف يتصرف المسؤول في الحكومة الظالمة؟!  
توضيح صحيفة الشرق الاوسط للرسمة المسيئة للسيد السيستاني اخطر من الرسمة نفسها  
رسام الشر الأوسخ والحقد الأموي  
ما هو حلم الحواشي إذا كانت إيران حلم الأنبياء؟!  
حرر نفسك وحدثني عن السيادة!!  
انه السيد السيستاني.. ياساسة العراق  
السيستاني ابو العراقيين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك