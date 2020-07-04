إساءة "سخيفة الشرخ الأوسخ" للسيد السيستاني

سعود الساعدي ||

كشفت الإساءة عما يلي:

١/ حنق وغضب كبيرين من عدم نجاح الإيقاع بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.

٢/ استمرار تحميل السعودية للسيد السيستاني فشل مشاريعها في العراق وآخرها داعش بفتوى الجهاد.

٣/ السعودية تنتقم من المرجعية التي حفظت الحشد ولم تدع لحله لأنها تدرك أن مابعد داعش قد يكون اشرس وأخطر ولا بد من الحشد!.

٤/ان السيادة -وفاقد الشيء لا يحاضر فيه- مرتبطة بالحشد الشعبي وبمظلة السيد السيستاني.

٥/ ان سكوت العراقيين يعني تجاوزات سعودية متكررة ومشاريع قتل وتكفير مستمرة وتحقير متواصل لرموزهم ومرجعياتهم.

٦/ عدم إغلاق القنصلية السعودية يعني شراكة حكومية في الإساءة المرجعية.

٧/ ان السيادة بنظر السعودية هي التبعية المذلة للاميركان والصهاينة وليس صناعة القوة.