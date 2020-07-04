السيد محمد الطالقاني ||

لقد تجلت قيادة الامام السيستاني (دام ظله) في اروع صور القيادة والزعامة الدينية والسياسية ,وفي مختلف الادوار, في الفتوى والقضاء والولاية, حتى اصبحت هذه القيادة والزعامة مدرسة ومنهجا لكل قادة العالم ومنارا يقتدي بها الاجيال في رسم الصورة الحقيقية والصحيحة للزعيم الديني- السياسي.

وقد قاد المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) عملية تحرير العراق من الدواعش, عندما حسم ساعة الصفر للمواجهة مع الغزو الداعشي باصداره فتوى الوجوب الكفائي وتاسيسه جيشا عقائديا خلال ثمان واربعون ساعة تصدى لهذا الغزو واوقف زحفه نحو المدن المقدسة بظرف زمني خارج عن مستوى القياسات العسكرية , حيث كان العدو يمتلك من الاسلحة المتطورة التي لانظير لها وتدعمه دول استكبارية عظمى ودول المنطقة الوهابية الحاقدة على شيعة اهل البيت (ع) .

ونتيجة لهذا التصدي والوقوف بوجه الاستكبار العالمي نرى ظهور حملة مضادة من قبل ايتام وحواضن الاستعمار الامريكي من اشباه الرجال السعوديين والقطريين, وبقايا لقطاء حزب البعث, للنيل من شخص السيد السيستاني خصوصاً والمرجعية الدينية العليا عموماً .

ومن تلك الحملات المسعورة مانشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية مؤخرا من كاريكاتير يسيء الى مقام المرجعية الدينية العليا, مع سكوت وصمت الحكومة العراقيىة .

انه السيد السيستاني ياساسة العراق.. هذا الرجل الذي لولاه لكنتم في خبر كان, بعد ان وصل الغزو المغولي الى اسوار بغداد, وهرب منكم من هرب واختفى منكم منم اختفى, واستطاع هذا الرجل ان يعيد الانفاس الى هذا البلد, ورجعتم الى عروشكم تتنعمون بالحلي والديباج منكرين فضل النجف الاشرف وزعامتها.

اما انتم يال سعود... يااشباه الرجال, يامن تشربون الطرق ,وتقتاتون الورق, اصبحت اليوم كالسرطان في جسم الامة الاسلامية من خلال ممارسة دوركم الخبيث في زعزعة الامن وارباك المنطقة, وهو اخطر من دور الكيان الصهيوني ,حيث اصبحتم عبيد لدى امريكا واسرائيل والكل تنفذ خططها من خلالكم .

فاخذروا غضب الاسود اذا زئرت من ابناء المرجعية الدينية , فوالله كلمة من النجف الاشرف من خلالها ستزحف الجموع اليكم وترتفع راية ثار الله فوق الحرم المكي, وقد اعذر من انذر