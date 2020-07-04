المقالات

انه السيد السيستاني.. ياساسة العراق  


السيد محمد الطالقاني ||

 

لقد تجلت قيادة الامام السيستاني (دام ظله) في اروع صور القيادة والزعامة الدينية والسياسية ,وفي مختلف الادوار, في الفتوى والقضاء والولاية, حتى اصبحت هذه القيادة والزعامة  مدرسة ومنهجا لكل قادة العالم ومنارا يقتدي بها الاجيال في رسم  الصورة الحقيقية والصحيحة للزعيم الديني- السياسي.

وقد قاد المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) عملية تحرير العراق من الدواعش, عندما حسم ساعة الصفر للمواجهة مع الغزو الداعشي باصداره فتوى الوجوب الكفائي وتاسيسه جيشا عقائديا خلال ثمان واربعون ساعة تصدى لهذا الغزو واوقف زحفه نحو المدن المقدسة بظرف زمني خارج عن مستوى القياسات العسكرية , حيث كان العدو يمتلك  من الاسلحة المتطورة التي لانظير لها وتدعمه دول استكبارية عظمى ودول المنطقة الوهابية الحاقدة على شيعة اهل البيت (ع) .

ونتيجة لهذا التصدي والوقوف بوجه الاستكبار العالمي نرى ظهور حملة مضادة من قبل ايتام وحواضن الاستعمار الامريكي من اشباه الرجال السعوديين والقطريين, وبقايا لقطاء حزب البعث, للنيل من شخص السيد السيستاني خصوصاً والمرجعية الدينية العليا عموماً .

ومن تلك الحملات المسعورة مانشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية مؤخرا من كاريكاتير يسيء الى مقام المرجعية الدينية العليا, مع سكوت وصمت الحكومة العراقيىة .

انه السيد السيستاني ياساسة العراق.. هذا الرجل الذي لولاه لكنتم في خبر كان, بعد ان وصل الغزو المغولي الى اسوار بغداد,  وهرب منكم من هرب واختفى منكم منم اختفى,  واستطاع هذا الرجل ان يعيد الانفاس الى هذا البلد, ورجعتم الى عروشكم تتنعمون بالحلي والديباج منكرين فضل النجف الاشرف وزعامتها.

اما انتم يال سعود...  يااشباه الرجال,  يامن  تشربون الطرق ,وتقتاتون الورق, اصبحت اليوم كالسرطان في جسم الامة الاسلامية من خلال ممارسة دوركم الخبيث في زعزعة الامن وارباك المنطقة,  وهو اخطر من دور الكيان الصهيوني ,حيث  اصبحتم عبيد  لدى امريكا واسرائيل والكل تنفذ خططها من خلالكم .

فاخذروا غضب الاسود اذا زئرت من ابناء المرجعية الدينية , فوالله كلمة من النجف الاشرف من خلالها ستزحف الجموع اليكم وترتفع راية ثار الله فوق الحرم المكي, وقد اعذر من انذر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما هو حلم الحواشي إذا كانت إيران حلم الأنبياء؟!  
حرر نفسك وحدثني عن السيادة!!  
انه السيد السيستاني.. ياساسة العراق  
السيستاني ابو العراقيين
لماذا يستهدفون المرجع الاعلى؟!  
عقدة الشابندر غالب هي هزيمته المزمنة!  
السعودية واستهداف المرجعيةِ    
لما نطق الحق نعقت غربان الشياطين..الشيخ الخزعلي وحقائق ثورة العشرين
خداع الذات بالتفاهات    
مقارنة ظالمة/ ربيع محمد بن سلمان آل سعود واسترداد أموالنا المنهوبة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك