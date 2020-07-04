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لماذا يستهدفون المرجع الاعلى؟!  


حافظ آل بشارة ||

 

١- لأن فتواه بالجهاد الكفائي التي صنعت الحشد الشعبي اسقطت المشروع الداعشي الذي تشترك فيه : اميركا ، اسرائيل ، السعودية و الامارات .

٢- الاساءات للمرجعية كانت مستمرة في الاعلام العربي الذي تديره اسرائيل منذ ٢٠٠٣ فهم ينفسون عن حقدهم الصهيو وهابي باستمرار عبر الحرب الاعلامية.

٣- وسائل الاعلام السعودية تتلقى الاوامر من اسرائيل واميركا ، والعاملون فيها مجبرون على اثارة هذه الفتن.

٤- حاولت وسائل الاعلام المساندة لداعش ان تجس نبض شعوب المنطقة ، وهي تسيء الى المرجع الاعلى ، وقد جوبهت بهجوم كاسح يدين هذه الاساءة واضطرت الامارات الى حذف ترندات الموالين من محطات تويتر التي تتحكم بها للحد من الهجوم الاعلامي المقابل.

٥- هجوم صحيفة الشرق الاوسط على المرجع الاعلى بكاريكاتير تزامن مع افشال مؤامرات سعودية وامريكية كثيرة ضد العراق ولا بد من صرف نظر الجمهور عن تلك الهزائم بالشتائم .

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