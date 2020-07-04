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عقدة الشابندر غالب هي هزيمته المزمنة!  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ ابو عمار غالب ضحية طموحاته "المتواضعة" التي لم تحققها له صداقاته القديمة فأصبح موتوراً عقدياً إلى الحد التي ظهر به  مؤخراً هزيلاً مهزوماً وهو يقلب الحقائق ويفتري كعادته بعد كل هزائمه التي مني بها، وقد حاول الدفاع عن الكاظمي بطريقة بدائية مفضوحة لا تتناسب مع بياض شعر لحيته و رأسه.

مصنع وأجانب؟!

مدرعات ودبابات؟!

ربهم الصغير؟!

وجملة أكاذيب ما انزل الله بها من سلطان، هدفها مرسوم وغرضها واضح، وثمنها مدفوع مسبقاً وياله من ثمن بخس.

يا غالب وانت لست غالباً -وداعتك أنت مشكبن تشكبن بالهزيمة من يوم چان كل طموحك مدير مدرسة عراقية بالخارج وما حصلته- الحشد الشعبي المقدس يخيف كل أعداء الله والعراق من أمريكان إلى آخر ذنب من أذنابهم الرخيصة، ولا يخيف عراقياً وطنياً يحب العراق وغير مرتبط بأجندة خارجية "يستلم عليها فلوس ويطلع يبغج بالفضائيات"، الحشد للعراقيين ولا يخيفهم، والحشد مع العراقيين وليس ضدهم..

ثم يا "غالب" تسامحاً يا مصنع ويا أجانب؟!

عود شلك بهذا الچذب وين راح يوصلك؟

ويا دبابات ويا مدرعات؟

وشنو الحشد ما راح للسفارة لو يخاف من السفارة؟

وانت متشمت لو متشفي من الأمريكان والصهاينة ضربت مقرات للحشد؟

مو عيب؟

ما تخجل؟

منو حماك وخلاك لحد الآن لسانك شطولة بالباطل يبغج من بغداد؟

وبعدين شنو سالفتك وي شيخ قيس الخزعلي؟!

هذا شيخنا الأمين -وأنا لم أنل شرف أن أكون عصائبياً- الذي حمانا فطوقنا جميلاً ما عشنا فوق تراب هذا الوطن الذي نحبه بصدق وبدون مقابل.

أنا لم أجد أفصح من الأمين الخزعلي مقالاً وهو يضع النقاط على الحروف بصدق وعمق وشجاعة وموضوعية، لم ارها أو أسمعها في أغلب أحاديثك يا "غالب" تسامحاً.

الشيخ الأمين وبالتجربة أمين على مصالح العراقيين وحريص عليها، وليس لك أن تتحدث عنه بهذه الطريقة غير المناسبة وغير المؤدبة والتي لا تسيء إليه بقدر ما تسيء لك انت شخصياً..

ايها الشيخ المغلوب على أمره "المتشكبن بالهزيمة" كن حريصاً على آخرتك ولا تبعها بثمن بخس لا يسد نزراً قليلاً من طمعك وجشعك ولهاثك القبيح خلف حطام الدنيا..

اتق الله في نفسك واسعى إلى آخرتك، واحفظ شيبتك واكرمها من الوقوف على أبواب أعداء الله والعراق مقابل ثمن بخس وبخس جد

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