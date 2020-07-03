إنجازات حكومة الكاظمي بعد شهرين  

محمد كاظم خضير ||

1- إحترام النصوص الدستورية والقانونية المرعية الإجراء، بعيدا عن كل أشكال البدع والهرطقات.

2- إقرار تعيينات لمختلف القطاعات على قاعدة الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمصالح الشخصية والفئوية.

3- وقف مزاريب الهدر والنهب المنظم وإلغاء الصفقات المشبوهة، ومحاسبة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة تحت شعار من أين لك هذا؟؟

4- وقف التهرّب الجمركي، والتعدّي على الأملاك والمرافق العامة والخاصة، والأملاك البحرية والنهرية.

5- كف يد مافيا الكهرباء والصحةومحاسبتها، بعيدا عن النفاق والتضليل والإستعراضات الإعلامية المفضوحة.

6- تأمين فرص العمل للمواطنين للحد من ظاهرة البطالة وهجرة الشباب والأدمغة.

7- قطع تصدير النفط المجاني إلى الأردن ومطالبة الأردن تسليم رغد صدام للقضاء العراقي.

8- منع تحليق الطائرات الأمريكية في العراق الا بالموافقه من الجانب العراقي .

9- تعزيز دور الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن الدأخلي للبلاد، وإعادة الجيش الوطني إلى ثكناته وتكليفه ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية.

فجأة ...!!!

استيقظت من النوم... وأدركت إننا ما زلنا نعيش «العهر القوي» فاستغرقت في نوم عميق...