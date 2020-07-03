طوبى لحجيج الفقراء  

سعد الزبيدي * ||

كتب الله الحج على المسلمين من استطاع إليه سبيلا وجعله ركنا من أركان الاسلام الحنيف .

وتشاء الاقدار أن يكون التقارب سببا في انتقال العدوى ما بين الناس ولكن الحج قائم فهلموا كي نحج كل حسب قدرته وتتصاعد الأصوات لبيك اللهم لبيك .

يامن عزمت أن تظفر بعفو الله ومغفرته شمر عن ساعديك ولتكن نيتك خالصة لوجه الله تعالى وأحرم وأد مناسك الله .

أيها الاغنياء يا ميسوري الحال يامن أنعم الله عليكم بفضله يامن دفع عنكم كل بلاء سارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وأغسلوا ذنوبكم وتقربوا إلى الله ومدوا يدكم لمن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .

هناك ملايين من العراقيين تحت مستوى خط الفقر وهناك ملايين ممن يعتاشون على الأجر اليومي ممن قطعت ارزاقهم مع انتشار الوباء والحظر المفروض هناك عوائل تسكن في العشوائيا وهناك من يسكن دورا مؤجرة ولا تمتلك لقمة العيش ولا تستطيع دفع الايجار ولا دفع اشتراك الكهرباء هناك عوائل مريضة تحتاج إلى علاج امراض مزمنة هناك عوائل لاتمتلك ثمن ملابس لاطفالها .

حجوا الى الله وادخلوا الفرحة على قلوب هؤلاء وارسموا الابتسامة على وجوه هؤلاء تفوزوا بمغفرة ورضوان الله تعالى .

ولتكن ايامكم القادمة حج مستمروبحث مستمر على من يستحق من هؤلاء وما أكثرهم هناك جيوش العاطلين الذين افنوا ايامهم من إجل الحصول على الشهادة ولكن كل احلامهم ضاعت وركنوا شهاداتهم على الرف وفقدوا الامل في التعيين في ظل الفاسدين الذين خربوا الاقتصاد امنح هؤلاء املأ جديدا وساعده براتب شهري تعيد له الثقة في نفسه وتزرع فيه الأمل من جديد .

هناك شباب استحقوا الزواج ولكنهم لايمتلكون ثمن المهر حتى ولو كان خاتم الزواج أو غرفة النوم أو مستلزمات الزواج الأخرى ابني لك قصرا في الجنة وزوج هؤلاء تكسب رضا ومغفرة الرب ودعوة الناس لك بألف خير .

هناك اطفال يتامى لا معيل لهم يحلمون بملابس جديدة ولعب وهدايا كباقي الأطفال أذهب اليهم وامسح على رؤوسهم وحسسهم أن من كان يفرحهم موجود تكن انت ورسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة كالخنصر والوسطى من اصابع يدك .

هناك آباء وأمهات يعيشون لوحدهم أبحث عنهم وقدم لهم ما استطعت تكن ابنا بارا وتدخل الجنة بلا حساب .

هناك معوقون وعاجزون يبحثون عمن يمد لهم يد العون والمساعدة بشراء كرسي متنقل أو اطراف صناعية أو أسرة خاصة من معينا لهم تكن انت حاحا بإذن الله .

هناك مرضى بأمراض مستعصية كالسرطان واللوكيميا والثلاسيميا والكبد الوبائي أو الصرع وغيرها من الأمراض ساعدهم في الحصول على ادويتهم تكن كمن حج البيت الحرام ألف مرة وتكن مغفور الذنب إن شاء الله .

قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله :- خير الناس من نفع الناس .

ستجد من يعلق ويقول من أنت لتفتي بذلك وتساوي بين الحج وبين مساعدة الناس؟!!!

أقول لهؤلاء الدين يسر وليس عسر الدين جاء من أجل أن ينقي النفوس ويغسلها من الادران الله ليس محتاجا لصلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا لأن المغزاى من كل هذه العبادات هو أن يكون الإنسان انسانا بمعنى الكلمة يشعر بالآخرين ويشاركهم السراء والضراء .

إنه موسم الحج فلبوا دعوة الله وفوزوا بمغفرة الله .

فالدين المعاملة والدين النصيحة والدين ...

تعانوا على البر والتقوى .

جعلنا الله وإياكم من حجاج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام .

ختاما ونحن نواجه هذا الوباء القاتل لنعمل بنصيحة أهل البيت عليهم السلام حيث قالوا :-

الصدقة تطفيء غضب الرب .

هنيئا لك من سيكون حاجا مغفور الذنب منكم.

*كاتب ومحلل سياسي .