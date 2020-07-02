لقب البغدادي والفاو

:سألوني كثيرا عن لقب البغدادي , بنفس الوقت انا من أهل الفاو.. لما كانت الفاو تعيش حالة اجتماعية بعيدا عن العشائرية وتعتمد على اسس انسانية غير عشائرية , لم يكن الحاج كاظم مهتما لموضوع العشيرة .لحين وفاته عام 1979م .

بعد الحوادث والحروب اصبح ضروريا ان يتحدث الانسان عن انتماءه للعشيرة .. بحثنا من خلال النسابة المشهورين في الكاظمية , ووصلنا بعد جهد الى شخص تم معرفته من خلال نسابة الكاظمية , تم الاتصال به , وزودناه بأسماء الاجداد (بحدود تسعة اسماء) , بعد شهر اتصل بنا للحضور الى مركز محافظة الديوانية , نزلنا ضيوفا عليه مع ابن اخي اسامة محمد امين وولدي علي , راينا سجلات قديمة فيها الاسماء ينتهي النسب الى صالح ابراهيم وما بعده , قال النساب ( وقد كتب ورقة مختومة .. انتم من ال محمد الخزاعي .

بحثت في كتب تاريخ العشائر العراقية وخاصة في منطقة الفرات الأوسط . فتبين من الوقائع ان قبيلة خزاعة قادت تمردا في عام 1851 – 1859م ضد الدولة العثمانية .

انتهى بانتصار العثمانيين وهرب اغلب رجال العشيرة , الى ايران والمحافظات العراقية ,فكان سكن اجدادي في بغداد , اصبح لقب خزاعي يحفه المخاطر لأسباب تحولت الى طائفية , حين قررت الدولة العثمانية منح جنسية عثمانية للعراقيين وتبديل الجنسية التي منحتها الدولة الصفوية . امتنع كثير من الناس تبديل هوياتهم الشخصية لسببين.

الأول : ان الدولة العثمانية سنت التجنيد الالزامي .

الثاني : الاجراءات الطائفية التي اتبعتها الدولة العثمانية ضد اهالي الوسط والجنوب جعلهم يمتنعون تبديل هوياتهم ..

فقرر الاجداد عدم ذكر العشيرة للمسئولين العثمانيين خوفا على ابناءهم .. فقالوا نحن من بغداد ولا ننتمي لأي عشيرة, (فتم تسجيل اللقب بغدادي).ذكرت والدي سبب نزوحهم للبصرة.. قال: في حركة مايس عام 1941 .. استشهد عمي جعفر وهو اكبر أبناء جدي صالح.. ويبدو ان الوضع الأمني لا يبشر بخير , فقرر جدي النزوح الى البصرة ..

توفي جدي في البصرة عام 1943 م وعلى اثرها ارتحل والدي الى الفاو كونها منطقة عمل فيها موانيْ وشركات نفط .. ووجد اهلها قمة في الاخلاق والكرم فامتزج بهم وأصبح من شخصيات الفاو.واشرف وسام نفتخر به انه خادم الحسين (ع) اسس اول حسينية في حوز السوق عام 1957 . توفي عام 1979 .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي