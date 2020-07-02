سمعتك وصدقتك مراراً ..سمعني ولو مرة ..!  

سامي التميمي ||

أذا كنا صغارا ً كبرنا . وأذا كنا لم نعش في عصوركم فالتاريخ يحدثنا في كل أنواع الكتب والقصص من العراق وخارجه من العرب والغرب .ونحمد الله ونشكره صار العالم قرية صغيرة بفعل الأنترينت ومحركات البحث كثيرة مخزن كبير ومثير للمعلومات وموثق فيها كل شئ عن تلك العصور والحكام وجلاوزتهم وتصرفاتهم وكيف بددوا الثروات وأستباحوا الحرمات وهجروا وعذبوا وأستهتروا وأغتصبوا الأرض والعرض وقتلوا الناس ونكلوا بهم شر تنكيلا وحتى من أبناء جلدتهم . من يريد أن بزيف التاريخ فليس هناك مجال غير أن يعري نفسه أهله وطائفته وعرقه ودينه ووطنيته . كل الأوطان بحكمها أهلها وأبنائها مهما كان لونهم وعرقهم ودينهم وميولهم وأفكارهم شرط النزاهة العلم والخبرة والوطنية . لاتحدثني عن فروسيتك وشجاعتك وكرمك وأخلاقك وعلمك وعملك وشهامتك وأنسانبتك .

دعنى أراها بعيني وتسمعها أذني ويصدقها عقلي ويحبها قلبي ووجداني وروحي . لاتكثر الكلام أنا أنا أنا . وكان أبي وجدي وعشيرتي . لاتحدثي عن أيدولوجيات وبرامج وخطط وأهداف حزبك وكتلتك جمعيتك ومنظمتك . لايهمني كل هذا . أنا أنسان . أريد أن أعيش في وطني أمن مستقر مسكني جميل وعيشي رغيد وصحتي وشيخوختي وضعفي مؤمن . وكل الخدمات التي أرغب بها موجودة ومتاحة . ليس ترفا ً ولابطراً ولا غير أستحقاق . بل هذا حق مسلوب منذ مئات السنين وثروة بددت وسرقت لأولاد المترفين وأصبحت مجيرة للأحزاب والكتل والعوائل والأصدقاء .

وقفوهم أنهم مسؤولون