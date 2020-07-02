الاسطوانة الجديدة ..!  

علي فضل الله ||

الشيعة مو مال حكم انطوهه للسنة اهلهه وخل يرجعون همه يقودون العراق !!!!

بأي حقبة من تاريخ العراق نجح السنة بالحكم وبنو دولة ؟

اكيد المنادين بهذا المطلب هم مواليد القرن العشرين او الواحد والعشرين وعاصروا حقبة حكم البعث الفاشل بكل المقاييس

عسكريا :

حرب مع الاكراد انتهت بالتنازل للكورد واقرار قانون الحكم الذاتي

حرب مع ايران انتهت بالتنازل عن نصف شط العرب وخسارة الف مليار دولار تكفي لبناء ٥٠ دولة بحجم العراق على ارقى الطراز العالمي

حرب مع امريكا بعد احتلال الكويت انتهت بخيمة صفوان المذلة والتنازل عن حقول الرميلة ونصف ام قصر للكويت واعقبتها فرق تفتيش دخلت لغرفة نوم صدام وفتشت سوتيانات سجوده !!!

حرب ٢٠٠٣ انتهت بالقائد الضروره بحفره مثل الجريذي

اقتصاديا انهيار تام بالعملة العراقية وكامو مايحسبون الفلوس يتعاملون بالوزن في ظاهرة لم تحدث في اي دولة بالعالم

سياسيا :

نظام ديكتاتوري وحكم قرية استهترت بكل القيم الانسانية والاخلاقية وحكم عائلة قذرة تتحكم بكل شيء

بشريا

خسر الشيعة ١٠ ملايين انسان على اقل تقدير مابين اعدام وضحايا حروب

وعشرة غيرها مهجرين في كل بقاع الارض

اذا اين النجاح بالقيادة حتى يدعون لعودة البعث للسلطة ؟

الطامة الكبرى بالغبي الشيعي الدوني الي يطبل مع هكذا دعوات ونسي ان مافعله البعث هو محاولته انهاء وجود اسم طائفة شيعية بالعراق

هل اشتاقو للعودة للعمل بمزارع التكارته لو بمزارع الاردن لو الامهات الي اضطرن يسافرن للاردن يبيعن جكاير

لو اشتاقو لمعسكرات التدريب والحروب والصخرة ونعال اللاستيك ابو الاصبع جان ينكطع ونشده بمسمار !!!!

لو يريدون يرجعون لحفر المواضع والتكريتي وابن الفلوجه يهين بيهم !!!

لو اشتاقو للتلفزيون الاسود وابيض ويفتح ٤ ساعات باليوم ساعتين لصدام وساعتين لعدي !!!

لو ايام اللادا الي حماوتها بالشتا ٣ ارباع ومحد كان يملكها !!!!

لو مناطق بغداد الي ممنوع يدخلها شروگي مو يسكن بيهن !!!!

احجو بالمعقول

وضع مو تمام وبيه سلبيات نعم طالب بتغييرهم وانتخابات موجوده واختار الي يعجبك مو تطالب بعودة البعثيين

لان من تطالب بعودة الحكم للسنة يعني تطالب بعودة حكم حزب البعث !!!!

لان راح يجيك اسامة النجيفي وصالح المطلك وطارق الهاشمي وعلي حاتم ولؤي خير الله وابن حسين كامل ورغد صدام والبزاز والكربولي وعود ذيج الساعه اطلع وتظاهر واضرب مولوتوف عالشغب الي راح يكونون كلهم دليم وجبور وبيجات حتى ينصبون احواض التيزاب بنص الباب الشرجي !!!!

اكرصوهه شويه واتهدو واحجوا بالمعقول

خل تفض طلابة الكورونا الحاصرتنه وانوب اكعد حلل براحتك وعين حكام العراق على مزاجك.