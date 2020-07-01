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احنا والإقليم وأسطه عبد  


سلام دليل ضمد  ||

 

يكولون بأحدى احياء الكرخ اكو تاجر ثكيل اشترى وزنة تمن عنبر يطك بالخشم وشافلة حمال  كالة بعد عمك تندل الجادة الفلانية  كلة بلي اسطة بلي  كالة زين أول ماطب اسأل على بيت حجي عبد ونزل وزنة العنبر بالبيت  لهناك وصل الحمال شافلة ابو عربانة كالة خال وين بيته لأسطة عبد (نسى أن يقول حجي عبد فقال الاسطة عبد ) ابو العربانة كالة تعال وياي وصلة لبيت اسطة عبد النجار ودك الباب وكال لأم البيت  ابو حمودي دزلكم هاي الوزنة مال العنبر افيش شلون ريحة . وبعد رجوع الحاج عبد إلى داره صاح بزوجته ام سليم العنبر وصلكم فقالت  وي دادا ياعنبر كاللها كولي غيرها حجية اخاف الحمال تيه فخرج ليسأل واتلقى بصاحب العربة  وكاله لك رزوقي ماشفت حمال جايب وزنة عنبر  كالة بلي حجي بس هو سأل على بيت اسطة عبد . راح حجي عبد ودخل راسة من الرازونة  وكاله ها ولك كلاوجي طابخ من العنبر مالتي كاله اشوف حجي ابو سليم احنة اللي يطبنا ما يطلع واذا تلاكينة بالاخرة تبقى حسب الوضع اذا اني بالجنة انطيك بمكان العنبر وزنة ليلو(لؤلؤ) واذا بالنار  ما راح نتشاوف وكلمن يحير بروحة  بروح ابوك خلي الجهال تاكل.  وهذا حالنا مع الاقليم اليوم فهم يأكلون ما يحصل عليه اسطة عبد من الدكة (الدكة رز رديء ومتكسر )  ويأخذون ما ترسله البصرة لبغداد  عفوا ما يرسله حجي عبد لبيته  رجاء اخوي اجلسوا مع اسطة عبد وما اكله أبنائه  (طبعا أبناء الإقليم لم يستفيدوا إلا السمعة السيئة من ال مسعود )  وليعطونا باقي العنبر  

 

والله المستعان على ما يصفون

بيت ابو سليم حجي عبد ترى لا  غدة ولا عشى واللسان الملحي راح يوصل لجسر الكزيزة

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