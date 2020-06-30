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إصبع على الجرح..شرف أبو بطولة ...  


منهل عبد الأمير المرشدي||

 

يقال إن (أبو بطولة) كان يجلس في المقهى يلعب الدومنيوا مع اصحابه فجاءه رجل يركض وصاح به بصوت عال اسرع  فصديقك دخل بيتك ويمارس الرذيلة مع زوجتك التي تخونك وانت هنا تلعب وتضحك . التفت ابو بطولة الى الناس محرجا فوجد الجميع ينظرون اليه بتعجب وإزدراء فأسرع يركض نحو البيت وشرار الغضب يتطاير من عينيه والناس تنتظر ماذا سيفعل وهي تلوم بهذا الذي جاء ليخبره لإن ابو بطولة قد يرتكب جريمة القتل ويقتل زوجته وصديقه الذي يخونه .

بينما كان الناس في هذا الحال وقد ركض بعضهم خلف ابو بطولة ليعرف ما سيحصل وبعد انتظار دقائق معدودة خرج عليهم ابو بطولة وهو يضحك ويهز يده ويصيح بصوت عال اين هذا الكذاب ابن الكذاب , اين هذا الذي يفتري ولا يخاف الله ولا يستحي . فسأله الناس لماذا هل كان الخبر كذبة . الم تجد أحدا مع زوجتك . قال لهم . لا وجدت رجلا معها لكنه ليس صديقي ولا اعرفه ولا يعرفني وهذا اللعين يقول ان صديقك في البيت مع زوجتك .. ناس لا تخاف الله ولا تستحي  !

نقول لهم إن امريكا تستبيح القرار العراقي وتسيطر سفارتها على نصف المنطقة الخضراء وقواعدها تملأ الأراضي العراقية وطائراتها تقصف القوات العراقية والحشد الشعبي .  يقولوا ايران بره بره ..

 نقول لهم إن أمريكا تدرب الدواعش وتسلح عملائها بالغربيه والسفير الأمريكي يأمر ورئيس الوزراء ينفذ فيقولوا المهم ليس إيران ..  ايران بره بره .. نقول لهم إن تركيا احتلت زاخو ودهوك وسنجار وبعشيقة فيقولوا  المهم ليس إيران ايران بره بره .

 نقول لهم إن البرزاني سلّم الشمال للموساد الإسرائيلي وينهب نفط العراق وأموال العراق . يقولوا المهم ليس ايران إيران بره بره .

وهم انفسهم شاهدوا امريكا تخلت عنهم والبرزاني قال ان الأرض التي نحررها لنا والدم بالدم والعرب ارسلوا لنا المفخخات والدواعش وتركيا فتحت حدودها للأرهابين علينا ولم ينصرنا ويمدنا بالسلاح  وبساعد الحشد لإنقاذ بغداد من السقوط غير ايران  ولم يستشهد مع رجالنا غير رجالها فيقولوا إيران بره بره .

 ايها الناس ان كان فينا عقل وبصيرة وإن كنّا نحب العراق ولأجل العراق وحتى إن اردنا ان نساوي بين من ساعدنا ومن خاننا وبين من نصرنا ومن غدرنا فلنقل أمريكا بره بره تركيا  بره بره السعودية بره بره برزاني بره.

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